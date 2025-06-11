00878真轎主！00919、00939「強力抬」齊壓國泰金、富邦金狂補血約670億

正值多檔高股息ETF換股期間，各家投信積極建倉，不過挑選的個股顯然有雷同之處，包括群益台灣精選高息（00919）資產規模約3700億、統一台灣高息動能（00939）規模約360億，兩者不約而同挑選國泰金（2882）、富邦金（2881）兩檔金融股，若以6/10成分股比重來看，00919合計約略買了628億元，00939也買了42億元。為股價帶來強勁動能，六月以來國泰金及富邦金已強漲1成，而本來成分股就有該兩檔的高股息ETF也變相被「抬轎」。

市場法人指出，在ETF紅透半邊天以前，金融股向來是愛息股民的心頭好，主要因銀行股與保險股的獲利較為穩定，投資人能夠選擇具有指標性的金融股來進行投資，在如今的高利率環境下也能享受經濟成長紅利，也因此主打「穩定」的高股息ETF會將其納入主要成分股，像是00878在金融保險類股占比就達到30%，本次在其他高股息建倉的過程中也受惠，光是本月（6/2~6/10）就連帶漲了超過3%。

目前市面上有多檔高股息ETF，名字看起來都差不多，但若仔細查看其成分股，可發現多有不同，攤開三大高股息ETF的成分股比重，0056及00919的金融股占比皆約15%，其中0056追蹤指數採「預測」股息的方式來進行成分股篩選，而00878的金融股占比達30%最多，通信網路業也占近8%，並回看過去三年的個股配息表現，顯見「穩定」是00878追求的重要目標，才會排除預測的不穩定性。

市場法人認為，後進者9字頭的高股息ETF在成份股選擇上較為相同，因此在換股潮時容易出現「人踩人」互相墊高成本，也同時幫其他ETF抬轎的狀況，加上動輒換進換出十幾檔個股，這些也將造成淨值的減損，可以想像就如同一名進出頻繁的投資人，要繳交鉅額手續費及證交稅，而ETF的這些錢怎麼來？羊毛出在羊身上，建議投資人不要只看明面上配多少息，也要檢視背後換股的邏輯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。