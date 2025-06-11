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0050分割前最後一日還是「折價」收盤！稀飯：不是因為被搶購才飆漲

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
0050分割前最後交易日收在188.65元，單日上漲2.69%，為14檔市值型ETF中漲幅最高；台積電飆漲助攻、強勢擠進排行榜第三名，掀起分割前最強封關行情。中央社
0050分割前最後交易日收在188.65元，單日上漲2.69%，為14檔市值型ETF中漲幅最高；台積電飆漲助攻、強勢擠進排行榜第三名，掀起分割前最強封關行情。中央社

＊原文發文時間為6月10日

跟188.65元的（0050）元大台灣50說聲掰掰了，下週開始，我們短時間內再也看不到三位數的0050了。

我特別整理0050三位數最後一日的表現，順便來場市值型ETF的績效大比拼！

今天收盤前，我原本還想再掛點單，想著分割後就能直接讓它變成一整張！沒想到我眼睜睜看著0050的股價一路從185元、186、187…最後收在188.65元，單日上漲幅度高達2.69%，直接打趴所有市值型ETF，是14檔市值型ETF中單日漲幅最高的一檔！

更厲害的是，它不是因為被搶購才飆這麼高，而是因為成分股「太強了」！即使到收盤，0050還是處於折價狀態，這代表它10號的價格上漲，純粹是反映出成分股的強勁表現。

這波拉抬的功臣，當然是第一大持股（2330）台積電，今天股價狂飆40元，漲幅高達3.98%，把0050一路推上榜。

也因此，0050從上月底排行在第七名，一口氣晉升為市值型ETF績效排行榜第三名，為分割前做個漂亮收尾！

接下來，0050將自明天（6/11）起，暫停交易5個交易日。在這期間，無法買進、也無法賣出，但它的成分股仍會持續交易，等到6/18恢復交易時，0050的價格就會直接反映這5天的股價變動，因此股價波動可能會比其他ETF更劇烈！

另一方面，（009803）保德信市值動能50也傳來好消息，今天終於回到發行價10元以上，最後收在10.13元，總算擺脫破發陰霾。

至於（006208）富邦台50，今年以來表現為-3.02%，剛好打敗今年大盤報酬指數-3.08%，排名第八，勉強交出一張「及格邊緣」的成績單。

完整的榜單我已經幫你整理在圖表裡囉！你可以一眼看出自己持有的ETF，在市值型ETF中的表現如何，方便做出比較與觀察。

不過也要提醒你：目前排名墊底的ETF，不代表就是「表現最差」的投資選擇，它只是短期內的漲跌幅相對較小，並不能因此否定它的長期投資價值。

畢竟股市是活的，股價每天都在變動，今天的排名不是永遠的排名，搞不好明天，今天落後的ETF就翻身擠進前段班了也說不定！

每日更新的市值型ETF排行榜

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 折價 ETF 2330台積電 009803保德信市值動能50 006208富邦台50 0050元大台灣50

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