快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

00918靠「填息紀錄」突圍高股息戰局！不敗教主：若不會填息恐是左換右手

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
00918主打「高填息」選股邏輯，本季配息率達3%、單季配0.7元，吸引穩定領息族進場。中央社
00918主打「高填息」選股邏輯，本季配息率達3%、單季配0.7元，吸引穩定領息族進場。中央社

＊原文發文時間為6月10日

看新聞講到除權息旺季來了。老師建議工作忙碌的上班族，與其要選個股投資，買ETF是比較有效率的投資方法。但是現在的ETF種類繁多，真的是有如過江之鯽。在今年又開始推出主動型的，不過以前發行的都是被動型，主動型是由經理人選股，被動型的經理人則不選股，而是跟隨指數來選股。被動型大致可以分類成「市值型」與「高股息」型兩種，高股息型由於有股利護身，因此在股災時也會相對安全。

從下表彭博統計可以看出，自4/9台股大盤低點至5/29，高股息ETF回彈力較佳。00962、00934、00936…等高股息ETF的表現都超過加權指數，其中00962的報酬更超過30%，不過要提醒一下，這只有統計一個多月的表現，不代表長期的表現。

00962由於發行時間尚短，目前股價位於破發中，表示無法配發資本利得，所以股利應該也不會好看到哪裡（跟00940一樣）

再來看一下最近一周高股息ETF規模成長狀況，用紅字顯示將在本月除息的ETF。

本季配息0.72元的00919，跟配息0.7元的00918，單季配息率均超過3%，殖利率相當亮眼，吸引想要領股利的頭人進場，規模也持續穩定成長。

當然還是要提醒一下投資人，高股利雖然是不錯，但是如果沒有順利填息，也有可能是左手換右手，所以「填息」才是重點。00918是追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，指數篩選納入填息紀錄，是台灣首檔強調填息的ETF。指數的30檔成分股中，有2檔填息率高達100%、有10檔90%以上、也有18檔80%以上，可以看出「高填息」的選股因子，確實發揮出威力。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00962台新AI優息動能 00940元大臺灣價值高息 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00934中信成長高股息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF

延伸閱讀

00919配息0.72、殖利率達13.16%！莎莉提醒：開心之餘仍要注意風險

00919指數調整衝擊00878、0056？懶錢包解析3關鍵：高息又會漲怎麼輸

0050唯一ETF擠入台股市值前10大！今起分割 達人：披薩切小不代表吃多

輝達總部卡關？網評「西瓜又搞砸」：打爛一手好牌

相關新聞

0050分割前最後一日還是「折價」收盤！稀飯：不是因為被搶購才飆漲

0050分割前最後交易日收在188.65元，單日上漲2.69%，為14檔市值型ETF中漲幅最高；台積電飆漲助攻、強勢擠進排行榜第三名，掀起分割前最強封關行情。

00918靠「填息紀錄」突圍高股息戰局！不敗教主：若不會填息恐是左換右手

＊原文發文時間為6月10日 看新聞講到除權息旺季來了。老師建議工作忙碌的上班族，與其要選個股投資，買ETF是比較有效率的投資方法。但是現在的ETF種類繁多，真的是有如過江之鯽。在今年又開始推出主

定期定額真有風險？大俠武林實測：0056比00713更有操作空間！

定期定額真有風險？大俠武林實測顯示，0056動態水位策略十年累積股數勝出定期定額14%，報酬更高、波動更低，適合打造月配息現金流。

0050往後還會漲回180元？竹軒「肯定會」：只要台灣市場沒被消滅

有朋友問：「0050以後還會漲到180元嗎？大概需要多久時間呢？」 如果台灣市場沒被消滅 那就肯定會漲回來的 需要多久時間呢？ 過去台灣50年化報酬率是11%，用這個標準來看的話，大概要13年

單親媽媽45歲學投資不嫌晚！純純：00905漲幅亮眼靠市值型ETF重整財務

前陣子幫一位45歲左右的單親媽媽，做了愛心財務健檢，她的月薪約10萬，每月支出約8萬（含房貸）扣除支出每個月閒錢約2萬，一開始我覺得她花費非常高，但細細盤完支出，發現能解省的地方不多。 財務目標

0056擠下006208重返定期定額前三名！稀飯：0050穩居第一與00878差距拉大

5月份定期定額戶數排行榜出爐 0056重返前三，長榮進榜！ 2025年6月10日，證交所公布了5月定期定額交易戶數榜單，不少老面孔持續霸榜，也有1位黑馬悄悄現身。 ETF部分，即將分割的（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。