00918靠「填息紀錄」突圍高股息戰局！不敗教主：若不會填息恐是左換右手

＊原文發文時間為6月10日

看新聞講到除權息旺季來了。老師建議工作忙碌的上班族，與其要選個股投資，買ETF是比較有效率的投資方法。但是現在的ETF種類繁多，真的是有如過江之鯽。在今年又開始推出主動型的，不過以前發行的都是被動型，主動型是由經理人選股，被動型的經理人則不選股，而是跟隨指數來選股。被動型大致可以分類成「市值型」與「高股息」型兩種，高股息型由於有股利護身，因此在股災時也會相對安全。

從下表彭博統計可以看出，自4/9台股大盤低點至5/29，高股息ETF回彈力較佳。00962、00934、00936…等高股息ETF的表現都超過加權指數，其中00962的報酬更超過30%，不過要提醒一下，這只有統計一個多月的表現，不代表長期的表現。

00962由於發行時間尚短，目前股價位於破發中，表示無法配發資本利得，所以股利應該也不會好看到哪裡（跟00940一樣）

再來看一下最近一周高股息ETF規模成長狀況，用紅字顯示將在本月除息的ETF。

本季配息0.72元的00919，跟配息0.7元的00918，單季配息率均超過3%，殖利率相當亮眼，吸引想要領股利的頭人進場，規模也持續穩定成長。

當然還是要提醒一下投資人，高股利雖然是不錯，但是如果沒有順利填息，也有可能是左手換右手，所以「填息」才是重點。00918是追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，指數篩選納入填息紀錄，是台灣首檔強調填息的ETF。指數的30檔成分股中，有2檔填息率高達100%、有10檔90%以上、也有18檔80%以上，可以看出「高填息」的選股因子，確實發揮出威力。

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