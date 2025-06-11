定期定額真有風險？大俠武林實測：0056比00713更有操作空間！

近年來，高股息ETF成為國人最愛的投資工具之一，不少人採取定期定額方式穩健投入。但YouTube頻道《大俠武林》的主持人大俠卻指出：「定期定額雖然簡單，但長期下來可能會少賺一大筆！」他透過自身系統實測，主張動態「水位＋位階」策略在股市震盪時更能有效提升資產效率。

定期定額致命缺點：買在高點怎麼辦？

大俠直言，定期定額的最大問題在於「無視行情」，若扣款日剛好遇上高點，就無法掌握跌深加碼的機會。「像4月大震盪，定期定額的扣款日剛好錯過低點，長期來說，同一筆資金效果差很多。」

他指出，若能改為在高點保留資金、低點加碼的動態策略，不僅拉高整體報酬，也更符合理性的資產配置。過去10年的數據顯示，0056採水位策略佈局，累積持股數可達189張，高於定期定額的166張，股息收入也明顯增加。

水位＋位階：每月調節更精準

「水位策略」可根據總資產評估目前應有的股市比重，進而安排資金部位；「位階策略」則用來評估個別ETF的相對價位，讓投資人低買高賣。大俠實際示範，透過計算機輸入資金、選定標的（如0056、00713、00878），系統能依目前位階自動分配佈局比例，幫助月月配現金流的投資人做到更精準的配置。

高波動才有操作空間

從實測結果來看，像0056這類價差空間大的高股息ETF，運用水位策略差異最為顯著，10年總報酬勝出定期定額20%；而00713波動小，兩者差距不大。「要創造操作空間，還是得靠波動，低檔佈局、高檔調節，才能看出績效差異。」

有紀律才能月月領得安心

大俠強調：「你不賣，配息其實也是在賣。」因為ETF除息日會自動減少帳上淨值，實質上等於幫你從帳上資產中取出現金。他提醒投資人，若真要打造穩定現金流，應搭配動態加減碼機制，而非只靠定期定額硬扣款。

從2015年到2024年的回測中，動態策略報酬優於定期定額14%，且波動度降低30%。「股市大跌時，現金就是王，這套策略進可攻退可守。」

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