0050往後還會漲回180元？竹軒「肯定會」：只要台灣市場沒被消滅

有朋友問：「0050以後還會漲到180元嗎？大概需要多久時間呢？」

如果台灣市場沒被消滅 那就肯定會漲回來的

需要多久時間呢？

過去台灣50年化報酬率是11%，用這個標準來看的話，大概要13年左右。

如果用美國200年的大數據來說約是9-10年翻一倍。其實籠統來講說是每十年會翻一倍，這樣算是20年。

以上無論哪種我講的是含息，如果還扣除股息，時間會再久一點。但未來台灣市場是否會表現得和過去一樣亮麗，這個我就不知道了。

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