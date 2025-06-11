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0050往後還會漲回180元？竹軒「肯定會」：只要台灣市場沒被消滅

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
0050還會漲回180元嗎？若以年化報酬率11%推估，約需13年時間；若參考美股長期趨勢，則可能落在9至20年區間，關鍵仍在台灣市場是否持續成長。記者劉學聖／攝影
0050還會漲回180元嗎？若以年化報酬率11%推估，約需13年時間；若參考美股長期趨勢，則可能落在9至20年區間，關鍵仍在台灣市場是否持續成長。記者劉學聖／攝影

有朋友問：「0050以後還會漲到180元嗎？大概需要多久時間呢？」

如果台灣市場沒被消滅

那就肯定會漲回來的

需要多久時間呢？

過去台灣50年化報酬率是11%，用這個標準來看的話，大概要13年左右。

如果用美國200年的大數據來說約是9-10年翻一倍。其實籠統來講說是每十年會翻一倍，這樣算是20年。

以上無論哪種我講的是含息，如果還扣除股息，時間會再久一點。但未來台灣市場是否會表現得和過去一樣亮麗，這個我就不知道了。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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