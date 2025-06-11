單親媽媽45歲學投資不嫌晚！純純：00905漲幅亮眼靠市值型ETF重整財務
前陣子幫一位45歲左右的單親媽媽，做了愛心財務健檢，她的月薪約10萬，每月支出約8萬（含房貸）扣除支出每個月閒錢約2萬，一開始我覺得她花費非常高，但細細盤完支出，發現能解省的地方不多。
財務目標
她目前的淨資產不含房約100萬，含房約940萬，房貸仍要繳20年，財務目標是每月有40,000的被動收入。
用4%法則推算，如果每個月想要達成40,000的被動收入，至少要存到1,200萬，會是比較保險的數字(40,000/0.04*12)。
年輕時的財務決策
她年輕時的財務決策都是聽保險業務員的建議，目前身上有3張儲蓄險保單（2張仍在繳費），她的保險業務員前陣子建議她，可以把一張儲蓄險解約重新買，因為利率比較高。
近幾年自己去接觸投資後，才開始買市值型ETF，像是0050、VOO、QQQ。
晚點開始也沒關係
對談中，她問到45歲才開始認知到投資的重要性會太晚嗎？，我告訴她，每個人都有自己的時區，晚點開始也沒關係
It’s ok to be not ok
她說為了小孩、為了生活，可以工作做到60歲沒關係；我真心覺得媽媽們都很偉大！
我給她的建議
1.持續投資
投資部位沒有問題，如果不會選擇個股，可以繼續買入市值型ETF標的，定期定額+放長期會是不錯的方式。
2.儲蓄險部位
滿期的儲蓄險可以考慮解約，還在繳費中的可以考慮減額繳清（先進行試算再決定）。
3.醫療險之雜費項目
醫療保單要檢視是否有cover到雜費項目，建議要有10- 15萬的保障額度。
市值型ETF
市值型ETF具有分散風險的功能，而且具有汰弱换强的機制，表現不好的會定期被踢掉，不用盯盤，適合所有投資人。
之前有幫大家整理2024年表現最好的10檔市值型ETF，在5/2~5/29統計區間，漲幅前三名分別是00905、006208、0050。
一些啟示
保險歸保險，投資歸投資，如果她當時不是買入儲蓄險當作投資，現在的財務應該會更健康。
投資最好的時間是10年前，其次是現在；如果可以更早有意識的買入資產，現在的生活會更有餘裕。
5月市值型ETF漲幅前三名：分別是00905、006208、0050
其中00905有8.2%的漲幅，恭喜持有的朋朋
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