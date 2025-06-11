AI 概念百花齊放 市值型主動式 ETF 迎擊

儘管關稅仍有不確定因素，但台積電（2330）釋出未來展望具正面信心下，含「積」量躍升盤面亮點，可望吸引電子類資金回籠。野村投信表示，受惠主要權值股獲資金行情顯著，市值型ETF吸引市場目光，台股轉折時點來臨之際，AI題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，投資人現階段投資不妨以更進化的市值型主動式ETF做為資產配置的核心部位因應，擴大經典50*機會範疇，均衡配置積極追求更增強的Alpha，掌握這波AI利多行情。

台積電董事長魏哲家在6月3日股東會曾表示「多買台積電股票不會錯」，無論是DeepSeek或ChatGPT等大型語言模型（LLM），都需要台積電晶片支援，全世界的AI公司都是要和台積電合作，台積電未來5到10年的發展「非常好」，預估今年營收和獲利再創新高。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析表示，台股表現持續強勁，主要受到台積電等大型權值股帶動，也因此帶動「市值型」相關投資主題表現亮眼，投資若聚焦市值前50大的富時臺灣50指數，可發現市值型指數整體表現雖強、但背後隱藏不少「尾大不掉」的弱勢股，雖然市值大但獲利成長停滯、甚至衰退的傳產股；與此同時，市值不在前50大但長期表現勝過台積電的公司也不少，例如上市櫃市值51-150名當中，就有37檔股票近三年度表現勝過台積電，數量足足是市值前50大的13檔約三倍之多，證明若能進一步放大格局、擴大選股池，除了台積電之外，發掘出更多台股投資神山群潛力股，可望為投資組合帶來優勢及收益表現。

預計於7月1日至4日募集的野村臺灣增強50主動式ETF是全台首檔「市值型主動式ETF」該投資策略係以其績效指標：富時臺灣50指數的長期報酬潛力為基底，並搭配野村專業團隊主動選股「汰弱」「擇強」擴大經典50*，均衡配置才有有效掌握具備亮眼表現的個股機會，尋求跑贏市場大盤潛力的績效報酬。林浩詳指出，當前川普政策搖擺不定，而台灣AI供應鏈優勢獨步全球，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能延續台股成長動能。主計總處公布台灣第1季GDP達到5.48％，優於預估5.37%，並預估2025年全年經濟成長率可望「保3」優於亞洲多數國家，顯示台灣的經濟動能仍然強勁，台股中長線表現仍有底氣，透過「市值型主動式ETF」buy and hold，才有機會專注於長期投資成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。