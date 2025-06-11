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0056擠下006208重返定期定額前三名！稀飯：0050穩居第一與00878差距拉大

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
0050分割+降費雙題材發酵，5月定期定額戶數強勢奪冠、規模破6000億；0056重返前三。記者葉信菉／攝影
0050分割+降費雙題材發酵，5月定期定額戶數強勢奪冠、規模破6000億；0056重返前三。記者葉信菉／攝影

5月份定期定額戶數排行榜出爐 0056重返前三，長榮進榜！

2025年6月10日，證交所公布了5月定期定額交易戶數榜單，不少老面孔持續霸榜，也有1位黑馬悄悄現身。

ETF部分，即將分割的（0050）元大台灣50 以36萬3020戶的壓倒性戶數穩居第一，單月成長高達5.56%！而規模也正式突破6000億元，在分割與經管費下調的題材加持，果然有效，已經連續3個月戶數成長，成功掀起一波進場熱潮。目前0050將暫停交易至6/17，6/18將以調整後的價格重新掛牌，你有參與這波分割了嗎？

第二名依然是國民ETF（00878）國泰永續高股息，但本月戶數小幅下滑-2.31%，推估可能是受到5月配息結果影響，與0050的差距也進一步拉開。

重返第三的是熟面孔（0056）元大高股息，本月戶數增加4.75%，一舉擠下（006208）富邦台50。

富邦從年後一路沉寂了整整三個月，只拍了一部片說要正面回應，但之後就沒了下文。眼看這波熱潮一路延燒，真的該有所動作了，不然市場聲量很可能被其他投信吃下，反觀國泰早就搶先調降00922的經管費，明顯還有想拚一波的企圖心。（不過…不期不待，沒有傷害）

至於個股方面，（2330）台積電仍是人氣王，穩坐第一名寶座，今日股價更衝破1045元，創下近三個月新高，勢不可擋！

另外，（2603）長榮更首次進榜，以4,603戶 擠進第19名，成功超車臺企銀與華南金。長榮預計6/19除息，7/13發放股息，是為了這筆「長榮紅包」提前卡位嗎？

你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！如果你還在考慮如何選擇投資標的，不妨從這些熱門榜單中尋找靈感，規劃你的定期定額投資策略。現在不少券商提供定期定額手續費優惠，最低每筆手續費僅需要1元，手頭有幾百元、幾千元的資金就能起步，既簡單又容易上手，享受複利帶來的的美妙滋味！

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 00878國泰永續高股息 006208富邦台50 0056元大高股息 0050元大台灣50

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