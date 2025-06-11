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為何敢單押00918、配息高不就是左換右手？他挺：靠廣達資本利得「高達285％」

聯合新聞網／ 綜合報導
00918帳上靠廣達資本利得撐高配息，引發網友質疑續航力；與規模4000多億的00919相比，800億的00918被形容為「口袋只有100元也想吃高檔料理」。圖／聯合報系資料照片
00918帳上靠廣達資本利得撐高配息，引發網友質疑續航力；與規模4000多億的00919相比，800億的00918被形容為「口袋只有100元也想吃高檔料理」。圖／聯合報系資料照片

高股息ETF戰場持續延燒！有網友在Threads分享自己選擇單押大華優利高填息30（00918）的原因，掀起投資社群熱議。他不僅曬出自己自製的持股報酬表，更點出00918靠廣達資本利得「高達285%」撐出高配息，引來支持與質疑聲浪交鋒。

原PO直言：「有人問我為什麼單押00918，難道不怕左手配右手，或未來無法維持高配息嗎？」

對此，原PO整理出00918主要持股的未實現報酬，包括廣達、健鼎、長榮、聯詠、中信金、瑞儀、漢唐等，皆有不錯漲幅。他強調：

「00918應該是目前所有高股息ETF中，持有廣達比例較高、價差最多的，未實現資本利得報酬率高達285%。」

也有不少網友力挺留言：「00918很值得推薦」、「真心推薦」、「股市低檔發ETF就是優勢」。

不過也有人提出質疑，指出00918規模僅約800億，相較於00919接近4000億的規模差距，「配息0.7真的很吃力」，甚至比喻「就像口袋只有100元的人，也想吃高檔料理，不知道哪來的勇氣」。也有觀點從資本利得切入，認為廣達的未實現資本利得雖然漂亮，但「不賣就無法挹注配息、賣了金雞母就沒了」，質疑00918未來的配息續航力要靠誰支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本利得 廣達 季配息 00918大華優利高填息30 ETF

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