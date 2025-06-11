0050唯一ETF擠入台股市值前10大！今起分割 達人：披薩切小不代表吃多

0050規模突破6300億，擠進台股市值前10大！同時也是ETF中第一檔擠進前10名。

另外，0050要去「親民改造班」了！

昨是分割一拆四前的最後交易日，收盤就要跟「一張快19萬」的高價0050說掰掰，0050從今天開始（6月11日～6月17日）暫停交易，等6月18日恢復交易後，一張變成四張，股價從快188元直接變成40.x元左右。等於一張不到5萬，單張購入門檻大幅降低，價格親民了很多。

但還是要記得一件最重要的事情，分割只是讓股價變「低」，不是變「便宜」，持股人的總市值也不會改變，所以帳戶裡的總資產不會多也不會少。

簡單來說，披薩切得更多片，但不代表能吃更多的份量。

為什麼要再提醒一次？因為真的太多人搞錯方向，以為分割後就是「回到40幾塊」的甜甜價，想趁便宜大買一波，但其實只是數學換算而已

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