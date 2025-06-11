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十檔市值型ETF 跑贏大盤

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（10）日大漲451.85點，漲幅達2.07%，收盤站上22,242點，一舉收復22,000點關卡，加權指數近一個月上漲6.3%。台股市值型ETF近一個月、今年來表現都贏大盤，包括富邦台50（006208）、元大台灣50、凱基優選30等十檔。

法人觀察，這十檔近一個月與今年來績效都贏過大盤的市值型ETF，有一個共同的特色，就是成分股中都有台積電以及金融股，可以同時為投資組合增加攻擊力道及防禦能力，得以在台股持續震盪的變動盤勢中脫穎而出。

凱基優選30ETF研究團隊表示，這檔ETF有30檔成分股，定期在每年的5月與11月審核成分股，本次新增12檔成分股橫跨半導體、金融、營建等產業，其中不乏一些主流績優股，4月隨台股經歷一波修正後，投資價值分數排名上升，因而進入30檔名單。換股完成後，目前持有的金融股比重45%，電子產業比重37.3%。

野村投信指出，受惠主要權值股獲資金行情態勢顯著，市值型ETF吸引市場目光，在台股持續震盪之際，AI題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，建議投資人也可以透過市值型主動式ETF，做為資產配置的選項，掌握這波AI的利多行情。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，台股中長期在匯率、外資回補潛能、以及中小型題材股輪動活躍，為市場注入活水。操作上建議投資人聚焦籌碼集中、具產業題材及法人進駐的個股，善用震盪整理期布局未來潛力股，以迎接行情回溫的契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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