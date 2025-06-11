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0050今年來規模增1,970億

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

加權指數昨（10）日收復所有均線，收復22,000點，統計今年以來台股跌幅已收斂至3.4%，而台股ETF整體規模在6月5日領先大盤創下新高後，連四個交易日創新高，截至10日止台股ETF規模達3.2兆元，今年來規模增加4,491.6億元。

觀察今年以來規模增加前十大台股ETF，其中以元大台灣50（0050）規模增加1,970.2億元最多。整體來看，包括元大高股息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、大華優利高填息30等五檔高息季配型都有上榜。其中6月初剛公告的群益台灣精選高息ETF第九次預估配息0.72元維持新高。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，觀察風險指標，美國20年期公債最終得標利率為 5.047%，高於過去六次拍賣的平均值 4.613%，顯示需求疲軟，未來宜觀察美國公債殖利率是否超過4.5%的關卡值。

除此之外，美元指數100、油價67，VIX 20與信用價差持續下降，顯示無系統性風險，預估台股仍為上檔有壓、下檔有撐的區間行情。

凱基優選30ETF研究團隊指出，台灣擁有完整AI相關供應鏈，在推理算力需求助攻增溫下，科技產業可望持續受惠AI趨勢浪潮，重回投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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