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台股主動式ETF潛力大 選股靈活投資新選擇

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

關稅政策暫緩以來，全球主要股市皆繳出正報酬，在表現前十名的國家中，亞洲占七席最為突出。其中，台灣上漲27.89%，表現位居全球之冠。

法人表示，台股隨著利空淡化，今年表現可望轉正；投資人可透過台股主動式ETF乘勝追擊，掌握台股的成長行情。

根據統計，川普宣在對等關稅暫緩90天執行後，台灣、韓國、德國、費城半導體及日本五個股市的漲幅達兩成以上，越南、香港、印尼、澳洲、新加坡漲幅也逾15%。

群益投信台股研究團隊指出，主動式ETF的最大特色在於經理人可視整體市場風險、產業趨勢與展望、企業營運表現等動態調整投資組合，既能掌握長線潛力股，也不錯過短線強勢動能股，於市況震盪時，也能透過調高防禦型股來應對，是面對市況變化時，能更靈活因應的投資好選擇。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易認為，外資自4月9日以來買超逾1,600億元，助攻台股回補缺口。市場最恐慌的時刻已過，台股短線雖受美國關稅政策不確定干擾而震盪整理，但中長期而言，在外資回補及多元題材支撐下，可望為市場注入活水。

現階段台股投資重點為選股不選市，同時保持彈性操作。在產業配置上，隨著近期資料中心與雲端業者的資本支出回升，展現AI商機應用熱潮持續。

野村投信表示，受惠主要權值股獲資金行情顯著，市值型ETF吸引市場目光，台股轉折時點來臨之際，AI題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，投資人現階段投資不妨以更進化的市值型主動式ETF做為資產配置的核心部位因應。

野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳表示，台股受到台積電等大型權值股帶動，因此帶動「市值型」相關投資主題表現亮眼，但市值型指數整體表現雖強、背後卻隱藏不少「尾大不掉」的弱勢股，若能放大格局、擴大選股池，除了台積電之外，發掘出更多台股投資神山群潛力股，可望為投資組合帶來優勢及收益表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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