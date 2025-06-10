哲哲0050大賺千萬出場超會抓轉折？被酸：美債00687B「小賠」2000多萬

元大台灣50（0050）於6月10日迎來一拆四前最後交易日，股價飆破188元。而知名分析師郭哲榮（哲哲）搶在拆股前出手，豪砸6400萬元重壓400張0050，短短2個月帳面獲利破千萬，今日全數獲利了結，引發PTT網友爆量討論。

哲哲4月透過理財型房貸籌資約6400萬元，全數布局0050，受惠台積電補漲與美台股齊揚，0050在今日一度飆至188.8元高點，短線漲幅讓他帳上獲利破千萬。雖然選在拆股前出場，他仍表示看好0050中長線續漲潛力，拆分後可吸引更多中小資金進場。

0050近來氣勢如虹，不僅股價創高，市值也一舉擠入台股市值前十大、零股投資人突破67萬，6月18日將以分割後新價格恢復交易。

哲哲這波操作引來PTT強烈反應，不少人直呼「哲哲好帥，0050教父」、「這波交易真的讓我見識到分析師的魔法」、「高手，光靠0050就賺上千萬」。

但酸言也沒少「他不是說美債也很穩？結果賠兩千萬怎麼不說」、「房貸可以借6400萬，我是沒這命」、「0050大賺一千萬 美債小賠兩千多萬 不要太不滿」、「買ETF還要繳會員費聽老師說？這什麼世道」。

還有人嘲諷哲哲一邊喊多一邊獲利出場「大。獲。全。勝」、「這操作真的合理嗎？」、「用ETF賺錢，會員卻套牢在個股，真會教學」。

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