0050「大哥中的大哥」市值擠進台股前十強！006208被疑真沒打算動作？

ETF「登大位」！台灣元祖級ETF「元大台灣50（0050）」寫下新紀錄，不僅市值突破6300億元，更擠下電子大廠日月光（3711），正式擠進台股市值前十大企業，成為史上第一檔躋身前十強的ETF。眼看拆股倒數，0050今天股價一度逼近188元，也同步寫下新高。

根據元大投信說明，0050將於6月11日至17日暫停交易，6月18日以「一拆四」後的價格恢復交易，屆時每股成本將從188元降至約47元，也就是一張不到4.7萬元。儘管拆股僅為價格調整、總市值不變，但門檻變低，市場預期將吸引更多散戶進場。

自2003年掛牌以來，0050股價已成長超過5倍；市值則從今年4月底的5,000億元，在短短25個交易日內飆破6,400億元，成為全市場市值第10大標的，也讓不少網友驚呼「ETF比一堆公司的市值還高」。

消息曝光後，PTT網友熱烈討論，紛紛留言「哲哲高歌離席」、「買0050總比被詐騙好」、「相信台灣，相信0050，賺錢就是這麼簡單」、「ETF比一堆公司的市值還高……」、「去質押套現金的門檻又更容易了」。

也有人嘲諷同業反應遲鈍「006208真的沒打算動作欸」、「現在邦邦（指富邦投信）不要在意手續費，我們還有招喔？」更有網友幽默表示「連無腦0050都賺翻天了，股市還有人賠錢嗎」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。