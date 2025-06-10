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首檔ETF分割完成 「最便宜台股正2」00663L明恢復交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

全台首檔ETF分割完成！國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」啟動分割「1拆7」，歷經6月4日至10日暫停交易5日的漫長等待，即將於11日以證交所公布的參考價24.3元恢復交易，惟須留意10日基金淨值已達26.98元，開盤須留意市價變化情形，未來一張僅需約2萬多元即可進行交易，成為全台最便宜的台股正2，分割後有「三大優勢」讓小資族也能輕鬆參與交易。

國泰臺灣加權正2分割前的6月3日最後價格為170.15元，分割後成為市場上唯一市價不到30元的台股正2 ETF，主要有三大優勢，首先為價格更親民，大幅降低投資門檻，讓小資族與策略型投資人更容易參與台股大盤的上漲行情，擴大投資參與度；其次，價格降低有助於靈活執行投資策略，投資人可更有效進行分批進場、資金配置等操作，提升資金運用效率；最後，投資門檻降低有望提升流動性與成交量，吸引更多市場參與者，進一步強化00663L的市場表現與交易便利性。

國泰臺灣加權正2具備追蹤台灣加權指數「當日兩倍」報酬的特性，成為投資人進行短線操作與趨勢交易的重要工具。基金經理人蘇鼎宇指出，00663L適合在「趨勢明確」的市場環境中進行配置，尤其在台股出現大幅拉回時，正是短線搶反彈的良機。

當台股加權指數單日上漲5%，台股正2 ETF理論上將上漲約10%。然而在實際操作中，若市場呈現連續上漲的明確趨勢，其報酬表現往往優於預期，例如當加權指數連續兩日各上漲5%，總報酬率為10.25%，而正2報酬率則可達21%，並非只有20.5%，展現出「漲多」的特性。相反地，在市場連續下跌的情況下，正2的跌幅也可能略低於預期，以加權指數連兩日各下跌5%為例，總報酬率為-9.75%，而正2的報酬率為-19%，而非-19.5%。這顯示在趨勢明確的下跌行情中，台股正2 ETF雖具槓桿效果，但跌幅相對收斂。惟須注意在大盤盤整時的表現將較為不利，投資人應控管自身風險，以紀律來進行投資。

至於長期投資型股民，蘇鼎宇則建議可投資原型的市值型ETF，如國泰台灣領袖50（00922）一次布局台灣50檔台股大市值領袖公司，該檔ETF已於今年5月調降經保費，追蹤指數更納入低碳轉型評分特色，能夠排除因需繳交高額碳費而被財務壓力壓得喘不過氣的企業，規模自2024年8月29日台灣碳費制度上路後迅速成長，光是今年6月就增加68億元、增幅達26.44%(2025/5/29~2025/6/9)，突破326億元大關，成為近期受到青睞市值型ETF，可採用「定期定額」、「逢低加碼」的策略，為將來的退休生活做打算。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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