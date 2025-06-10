00918強彈24％勝大盤…長榮、聯電撐高填息！大俠：「息價雙收」潛力ETF

大華優利高填息30（00918）再度成為焦點。根據《大俠武林》實戰觀察，00918在近期台股自4月低點以來反彈中表現亮眼，報酬率約24%，優於同期加權指數的22.78%。他指出，00918不僅有良好的填息率、成分股具抗跌性，對「喜歡領息又想價差」的投資人而言，是一檔「息價雙收」的潛力型ETF。

長線報酬為王：規模不是重點 漲幅才是關鍵

對於不少人關心的ETF規模問題，大俠直言：「基金規模成長不是重點，報酬率才重要。」他舉例指出，有些ETF雖然規模大，但長期表現差、甚至除完息股價腰斬，提醒投資人要回歸實際績效與成分股的填息能力。

00918的成分股如長榮、聯電、中信金等，在填息紀錄上普遍超過八成，被視為是抗跌又能回補息價缺口的代表。他指出，填息力道的強弱，往往能成為投資操作中可用來「玩填息行情」的依據。

水位布局邏輯：「漲起來再調節 跌下來就布局」

大俠特別強調，00918操作的核心關鍵，在於「水位控管」。

他解釋，當行情回檔時，是拉高水位進場布局的時機；反之，行情高漲時，則可適度調節部分部位，實現報酬與資產分散。

「你不用每次都壓到底部，也不用等到賣飛才後悔。」他提醒投資人，不論是價差派或領息派，都應該根據個人策略與水位管理做調節，而非死守不動。

領息的背後 其實是「提早體驗人生」

在長達數十分鐘的分享中，大俠也從情感與生活層面談論投資，他直言：「報酬不是用來炫耀，而是要用來陪伴。」他鼓勵年輕人不要等到退休才花錢，而應在有能力時，提早規劃與家人共度的時光，哪怕只是一次聚餐、一趟旅行，也都是報酬轉化為幸福的具體方式。

「你60歲去迪士尼的感覺，跟30歲絕對不一樣，體力、記憶、感受都不同。」他強調，調節不是為了賣在最高點，而是為了把報酬真正用在生活中。

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