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哲哲0050獲利出清大賺千萬！00687B將領170萬債息：會逆轉勝放著配都舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮宣布出清400張0050，獲利千萬，並強調非看空台股，而是信守房貸資金的出場紀律。他看好美債ETF 00687B將逆轉勝，預計下週配息將入帳170萬元，展現ETF實戰操作能力。記者葉信菉／攝影
郭哲榮宣布出清400張0050，獲利千萬，並強調非看空台股，而是信守房貸資金的出場紀律。他看好美債ETF 00687B將逆轉勝，預計下週配息將入帳170萬元，展現ETF實戰操作能力。記者葉信菉／攝影

台股6月10日盤中狂漲逾500點，正式突破22,000點大關。知名分析師郭哲榮（哲哲）隨即宣布重大操作進度...成功出清400張元大台灣50（0050）ETF，帳面大賺約千萬元，同時看好美債ETF（00687B）將「逆轉勝」，預估下週可領得170萬債息。

股災後反彈近5,000點 哲哲預告漲勢精準命中

「台股今天噴上兩萬二，完全符合我的預期！」郭哲榮指出，美股早已領先上漲至23,000點水準，台股相對「太委屈」，終於出現補漲走勢。他進一步表示，自己上週就預告外匯市場的「禿鷹」已被趕出市場，台股將出現低點反彈，當時就研判至少會補漲500點，結果從上週低點至今已大漲1,333點，若從股災以來算起，反彈幅度已接近5,000點。

「哲哲利用0050，證明我抓轉折的功力，而現在行情正好，有機會賺更多。0050都能賺這麼多了！」

0050全數出清、帳面大賺千萬：用理財型房貸買進400張

郭哲榮回顧這筆操作，當初在0050股價160元時，透過理財型房貸投入6,400萬元，買進400張ETF，雖然一度帳面虧損百萬，但仍堅持持有，最終以每股185.4元出清，獲利約千萬。他表示，投資人可至證交所查詢券商進出紀錄，會看到永豐金證券板新分點（代號9A9J）於6月10日賣出400張0050「這都是查得到的、造不了假的。」

截至目前為止，郭哲榮自稱已透過公開操作累積總獲利4,600萬元，「全台灣有誰像我這樣敢公開？只有我！」

出清非看空台股 只是信守承諾、調整資金配置

他強調這次出清0050並非看壞後市，而是這筆資金原為房貸，設定獲利千萬即出場「從頭到尾我都是信守承諾。」

此外，郭哲榮也提到，先前曾建議投資人將美債ETF轉至0050操作，「賺會更快」但自己選擇堅守承諾，不動倉位...因此少賺約5,000萬元「但誠信才是最重要的！」

看好00687B逆轉勝 債息預領170萬元

接下來的操作主軸，他仍看好手中持有的美債00687B，預估下週將配息0.31元，他能領得債息約170萬元「放著配都舒服！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00687B國泰20年美債 0050元大台灣50

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