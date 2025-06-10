00919配息0.72、殖利率達13.16%！莎莉提醒：開心之餘仍要注意風險

＊原文時間6月2日。

終於等到00919的配息公佈，本次的配息依舊維持新高0.72元/股，以今天的收盤價計算，單次配息率高達3.28%、配息率高達13.16%，截至目前也已連續9季配息率突破10%了。

這次的配息公告出爐，不免俗好奇在股市震盪中00919為何還能有這樣的配息能力？想和大家分享00919幾個亮點，當然也提醒高股息的投資風險。

00919從市值前300大的企業中，選出未來高股利發放能力的成分股。

這次五月也提前做成分股調整準備，預先納入預期將發放高額股息的股票，比較重要的是「收益平準金制度」，有助於緩解當基金規模越來越大時，對每單位配息金額造成的稀釋影響，確保配息的穩定性。

ETF標的還是會受到市場、產業變化影響，過去的配息表現不代表未來一定能持續。

再者投資不能只有看配息率，若股價持續下跌，即使配息高，整體投資報酬仍可能為負。

即時本次的00919配息表現不錯，將資金分散配置於不同的類別來降低單一投資的風險，也是很重要。

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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