關稅延後又錯過買點！他卡關「00905還能上車嗎」 網曝抗跌原因

歷經4月全球股市大震盪後，台股5月大幅反彈5.5%，市值型台股ETF同步勁揚，觀察5月前掛牌的主要市值型台股ETF，5月以FT臺灣Smart（00905）漲幅8.1%居冠。網友請益，表示自己關注高股息ETF「00905」已久，原本打算趁跌買進，未料反彈迅速錯過買點，如今面對美中關稅延後消息，陷入是否該現在進場的抉擇，引起多位網友針對00905的投資價值與當前時機展開熱議。

一名網友在在Dcard發文指出，雖然也曾考慮國泰推出的00922，但最終偏好群益00905的選股邏輯，認為其在成長性與配息方面兼顧得宜。儘管先前猶豫未進場，如今該ETF表現亮眼、率先反彈，讓他更認同其成分股配置。不過，美國對中關稅政策突然傳出「暫擱延後」，使他再次猶豫：「怕現在上車反而買在短期高點」。

這番疑問引發網友熱烈回應，不少人鼓勵採長期投資策略，認為短期政策變數不應成為障礙。「穩穩買就對了」、「投資最好的兩個時機，一個是十年前，一個就是現在」等語句層出不窮，也有人指出「00905是市值型且持股分散，不需太擔心」。另有網友分享自身操作，「我就是長期投資選00905，設定定期定額後就不再管它」，呼籲理性看待市場波動。

但也有部分網友提出保留看法，提醒關稅議題尚未完全落幕，美股短期內恐受川普與馬斯克的政治交鋒影響，擔心「市場早已提前反應」、「現在追高會不會尷尬」。還有人語帶懊惱表示「前面沒上到車+1，現在又在高點盤」，點出現階段進退兩難的心理狀態。

此外，00905過往的表現也被網友拿出討論，有人指出「去年賺快40%，有點猛」，進一步強化其吸引力。也有網友從總體市場面切入，表示「美國科技股表現佳，台灣靠台積電也不會太差」，強調持有00905等大型權值股ETF仍具穩定基礎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。