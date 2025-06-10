0050分割前夕⋯00878股民「想跳槽」卻憂虧錢賣！網酸小資族無腦跟風

台股ETF人氣指標「元大台灣50（0050）」即將分割，每單位價格預計降至40多元，吸引許多小資族關注。一名網友在Dcard發文表示，自己持有高股息ETF 00878，考慮在元大台灣50（0050）即將股票分割前將資金轉移，但因每張仍虧損約千元，猶豫是否現在賣出換過去。他附上自己的投資組合截圖，顯示0050佔比已逾五成，此舉引來眾多網友討論ETF選擇、資金運用與操作時機等話題。

根據原PO說法，他打算趁0050即將進行股票分割之際，將手上虧損中的00878換股，但仍有千元未實現虧損，因此上網發文求助意見。0050為追蹤台灣市值前50大企業的ETF，而00878則為國泰永續高股息ETF，兩者投資策略與成分差異明顯，轉換與否涉及收益率、配息與成長性的權衡。

該篇發文吸引多位網友留言討論，有人直接建議「轉就對了」、「換成台積電比較快」，也有人表示「你都搞不懂自己買了什麼」，質疑原PO未理解ETF本質與手續費摩擦成本。有留言指出，ETF分割僅是為了增加流動性與規模，與實質獲利無關，並提醒「投信抽手續費才是重點」。

部分網友則主張應聚焦在投資策略與長期持有，「不要無腦跟風⋯0050是需要止盈的⋯不是分割就衝進去」、「成本九萬有啥好換來換去的，定期定額就好」，另有網友語帶嘲諷表示「資金這麼少，這樣賺要賺到民國幾年」、「這麼窮隨便啦」，對小額資金反覆操作抱持保留態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。