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通膨吃光老本…20歲月存5千就好、50歲要6萬！國泰曝ETF配置：00878、00922、00725B

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
國泰投信陳郁仁處長於退休講座中提醒，退休金準備不能拖，建議越早開始越好，並依族群分別搭配00878、00922與00725B等ETF商品做出資產配置。記者葉信菉／攝影
國泰投信陳郁仁處長於退休講座中提醒，退休金準備不能拖，建議越早開始越好，並依族群分別搭配00878、00922與00725B等ETF商品做出資產配置。記者葉信菉／攝影

「現在的一百萬，二十年後可能只剩一半的購買力。」國泰投信處長陳郁仁在退休規劃講座中強調，通膨將大幅侵蝕未來的生活品質，退休金的準備需要及早啟動。他以實例指出，根據2021與2024年對退休金需求的調查，短短三年間預估退休金就增加了280萬元，背後主因正是通膨壓力。

複利效果驚人！愈早投資愈輕鬆

陳郁仁指出，如果每年通膨2%，二十年後原本的100萬元只剩66.8萬的購買力，若通膨提高至3%，甚至約一半左右的購買力。他強調「負利效果很可怕」，若能找到年化報酬4%的投資工具，20年後100萬就可變成222萬；若報酬率達10%，複利成長威力更驚人。

他以具體例子說明投資的時間差異：20歲起月投資5,000元，未來可累積1,000萬元（4-6%報酬即可），但若等到50歲才開始，月投資額就得達6萬元以上。

為何選債券？「投資等級債」更穩健

針對退休族群投資工具的選擇，他建議應聚焦於「投資等級債」。相較於非投資等級債，公司體質穩健、違約風險低，較適合不確定性高的市場環境，尤其在2025至2027年間，即使面對升降息循環，仍是穩健選擇。

債券ETF具備稅務優勢，不僅免證所稅，且屬海外所得不課稅，唯需注意匯率風險，因多數債券ETF未設匯率避險機制，台幣升值可能侵蝕報酬。他提醒：「買債券不是看EPS，而是看資產負債表，看會不會倒。」

目前投資等級債ETF年化息率約落在6%，價格處於低點，對長期投資人而言是一大吸引力。

如何配置ETF？退休族、三明治族、年輕人這樣配

陳郁仁分享自己12年ETF投資經驗，並以三種族群給出具體配置建議：

退休族建議：00878（穩健高股息）配置50%、00725B（投資等級債）30%、00922（大型成長股）20%，股票占七成、債券三成。

三明治族群：肩負家中上下兩代責任，股票比重拉高至八成，00878、00922作為主要配置，債券配置約20%。

年輕族群：時間是最大資產，建議00922配置至五成，搭配00878與00725B做為衛星部位。

他特別提醒，投資後應每半年進行一次「再平衡（rebalance）」，動態調整股債比例，維持原本設定的資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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