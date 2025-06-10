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0050分割前買進最後一天「台股噴爆」！直雲：早說過對大盤是一大利多

聯合新聞網／ 直雲的股票投資筆記
0050分割倒數最後一天，台股氣勢如虹！直雲喊話「沒有利空就是做多」，點名持股台光電、台燿、高技全線噴出，並強調0050變親民將吸引資金湧入，「越多錢進來，越會漲」。記者杜建重／攝影
0050分割倒數最後一天，台股氣勢如虹！直雲喊話「沒有利空就是做多」，點名持股台光電、台燿、高技全線噴出，並強調0050變親民將吸引資金湧入，「越多錢進來，越會漲」。記者杜建重／攝影

0050分割買進最後一天，台股噴爆！

今天的台股可說是氣勢如虹，除了我們常說的美股表現地相當地好，甚至美股電子盤又在大漲，主要是直雲的名言：沒有利空就是做多，現在就是沒有利空當然就是美股台股的股民都要做多！

直雲的持股CCL三雄台光電、台燿和高技今天又噴爛，尤其昨天剛選進台燿，今天就直接大賺真的很滿意，昨天選台燿主要是昨天電子股表現不怎麼樣，但是台燿卻是強勢大漲，這樣鶴立雞群的股票就是我們要的好股票。

今天的台股氣勢如虹，我認為是美股表現的好以外，重點還是0050要分割，我的官網文章就有說0050分割對於台股是一大利多，畢竟變得更親民就會吸引更多人來買，股票本來就是錢拱出來的，越多錢進來當然就越會漲。

目前我還是ALL IN做多，粉絲們在沒有任何利空出來之前千萬不要摸頭來先賣一波，不然這波上揚會損失慘重。如果要賣我會說。

先不說了，我要去數錢了！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 台燿 ETF 0050元大台灣50

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