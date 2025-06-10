市值型ETF…0050與00905「含積量」差蠻多！網：不如直接買台積電（2330）

ETF即將放寬單一成分股上限，讓不少投資人重新思考「含積量」的影響。原PO在PTT發文詢問：市值型ETF如0050、00905，因台積電佔比不同，是否會拉開績效差距？未來上限從30%放寬至36%，是否應選擇「更貼近大盤」的ETF？

原PO指出，0050過去本就沒有限制台積電比重，而00905等新ETF則受30%上限限制，目前台積電佔比約29.65%。他質疑即便同為市值型ETF，含積量不同會不會造成績效差異？「通常大家都比較偏好含G量多的嗎？還是等開放上限後，再選貼近大盤的比較好？」

不少網友直言：「選擇台積電買2330就好」、「ETF台積電佔比那麼高，風險沒分散到」、「買0050就跟買雞腿的快樂夥伴差不多，美其名叫分散風險」。

另一派則力挺市值型ETF：「市值型就是盡量還原大盤，不是主動調整比例」、「0050沒有上限規範，所以更貼近大盤」、「調整佔比反而可能落後」。

也有中立派分析：「0050贏過大盤不代表永遠如此」、「2330曾遠輸大盤，但也曾大勝，還是要看時間區間」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。