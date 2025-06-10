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台股漲因為散戶退場？5月交易戶暴減百萬 網：抬出去的都不回來了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股5月有交易戶數暴減百萬、定期定額與ETF成交值同步下滑，散戶大退潮引發熱議，網友直呼「人都被川普那波抬出去了」，也有人看好「車上人少，正好發動新一波行情」。中央社
台股5月有交易戶數暴減百萬、定期定額與ETF成交值同步下滑，散戶大退潮引發熱議，網友直呼「人都被川普那波抬出去了」，也有人看好「車上人少，正好發動新一波行情」。中央社

台股雖在5月出現反彈，但根據證交所最新數據，散戶卻大幅減少。有交易戶數驟減逾百萬戶、定期定額金額下降、ETF成交值也同步下滑，顯示不少投資人選擇退出市場或暫停操作。反觀外資與當沖戶活絡，市場籌碼明顯出現結構變化。

據證交所統計，5月定期定額金額下滑至144.35億元，月減近5%；有交易戶數減少至302.2萬戶，暴減112萬人。ETF成交值占比也從11.68%大降至6.75%，自然人成交值占比則跌破五成，來到49.95%。反之，當沖成交值與戶數皆上升，外資成交占比也小幅提升。

社群炸鍋，面對「百萬戶不玩了」的震撼數據，PTT網友紛紛留言抒發情緒。許多人直言「一百萬戶不玩了！？」「槓桿仔質押仔都抬出去了」「畢業惹」「斷頭蛙，集體畢業」，認為這波退場潮是4月川普關稅衝擊後的直接反應。也有人嘆說「App還沒載回來」「正港的被嚇鼠」「炒房好賺沒風險，幹嘛玩股市」，看得出散戶信心仍未回溫。

不過也有反向操作派看多後市，表示「人愈少漲愈兇？」「現在就是嘎空手」「這樣才好，越少人的車越好發動」「嘎爆了？」認為籌碼淨化反倒有利反彈行情。還有部分人選擇轉戰他處：「都跑去玩美股了」「開外銀轉戰周配ETF」，或乾脆保守以對，「繳稅季＋關稅戰，保本觀望很合理」。整體留言充滿兩極情緒，正好反映台股當前的市場矛盾感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅戰 散戶 情緒 川普 外資 台股 ETF

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