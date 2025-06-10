跟著台積電買這兩檔金融債 這檔ETF全持有

美國債券殖利率飆高，促使債券ETF價格直落，股民擔憂不能買了？台積電（2330）月初重訊公告，在5月28日至6月4日加碼2540萬美元公司債，國泰投信指出，觀察台積電購入的債券皆是屬於金融債，顯見債券不是不能買，而是挑選標的時要看重安全性，若想跟台積電一同加入買金融債的行列，卻沒有大戶的鉅額資金，可靠ETF解決此問題，例如國泰10Y+金融債（00933B） 跟上「護國神山」腳步。00933B採月配息機制，於近日發布配息公告，這次參與配息最後買進日為6月16日，除息交易日為6月17日。

台積電這次購入兩筆公司債分別為代號06051GHT9共1290萬美元及代號61747YEC5共1250萬美元，台積電資深副總經理暨財務長黃仁昭定調這次交易目的為「固定收益投資」，截至目前為止，TSMC Global累計持有前者債券總金額達2.614億美元，後者總金額達1.361億美元。

國泰10Y+金融債(00933B)基金經理人游日傑表示，散戶可能看不懂台積電購買的債券代號所指為何，其實兩者分別是美國銀行（Bank of America）及摩根士丹利（Morgan Stanley）所發的公司債，也被稱為「金融債」，美銀是美國第二大銀行機構，同時也是全球市值第二大銀行，僅次於摩根大通，為美國四大銀行機構之一，而摩根士丹利也是全球性的金融企業，兩者皆受到政府高度監管，體質堪比美國國債的金融債深受法人大戶青睞。

游日傑表示，法人砸大筆資金直接購買海外金融債，對於散戶或小資族而言卻沒那麼容易，故建議可透過國內發行的金融債ETF來跟上腳步，00933B成分債即包括美銀、摩根士丹利所發行的債券，另有高盛、摩根大通、花旗集團等全球金融巨頭所發行的金融債，00933B截至6月5日規模達新台幣737.6億元，而根據集保結算所統計至6月6日共計11.28萬人持有，規模大且流動性佳，適合偏好固定收益投資的股民如退休族長期持有。

針對美國降息趨勢，國泰20年美債(00687B)經理人江宇騰則表示，儘管聯準會官員普遍強調「觀望」的重要性，但川普6日再度因降息跟聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）槓上，表示下任主席很快就會出爐，更明確喊話要降息1個百分點，為美國降息速度添柴火。美國公債的核心地位仍未動搖，若川普關稅政策如預期降級，市場信心有望修復，支撐美債中長期表現。

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