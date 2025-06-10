00919指數調整衝擊00878、0056？懶錢包解析3關鍵：高息又會漲怎麼輸

台灣高股息ETF大戰持續延燒，在國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）兩檔長年盤踞榜首的情況下，群益台灣精選高息（00919）卻在短短不到三年內異軍突起，成功搶下人氣第三名。

YouTube頻道「懶錢包 Lazy Wallet」的摳摳指出，00919上市時規模僅約30億元、股東人數僅萬人出頭，如今已突破3000億、擠身存股族心中首選之一，背後三大關鍵值得關注。

關鍵一：連8配不斷升、創下殖利率高峰

根據摳摳整理，00919從掛牌至今已完成8次配息，配息金額逐步從0.54元提升至0.72元，連4季上調紀錄令人印象深刻，也強化了「現金股利只升不降」的穩定印象。

相較之下，00878、00713近期皆有配息下修紀錄，使得00919成為少數持續維持高息的ETF之一。

關鍵二：殖利率破10% 打開存股族期待值

00919自首次配息即開出年化殖利率破10%的震撼彈，其後大多配息期數亦維持9至10%水準。

摳摳指出，即使以實際年均股價計算，00919仍能維持在雙位數殖利率區間，對希望藉股息支撐退休現金流的投資人而言，吸引力十足。

關鍵三：報酬率不只靠配息，也能「會漲」

摳摳比較了00919與其他兩檔人氣王00878、0056在近一到兩年期間的總報酬表現（含息），00919在大多數期間皆領先，甚至超越加權報酬指數（大盤含息）。

她強調：「一檔ETF若想長期穩定配息，靠成分股股利還不夠，一定也要有資本利得支撐。」

新一輪調整：指數變更五重點 求穩也求續航

2025年4月10日，00919追蹤的「台灣精選高息指數」進行成分調整，從30檔擴大至40檔，單一持股上限從10%放寬至15%，並新增「前五大成分股合計不得超過65%」的規範。

此外，選股門檻也納入市值條件，並放寬流動性與緩衝區標準。

摳摳分析，此次調整目的在於分散風險、降低波動，並配合基金規模放大後的持股流動性需求。

她認為：「這樣的策略能降低週轉率，也避免成分股快速更替。」但同時也引來部分老股東關注：「會不會因此稀釋原本高殖利率選股邏輯？」

為回應這點，00919也同步調高單一持股上限，保留更多加碼空間，維持其高配息特色。

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