主動式ETF助攻 台股ETF受益人數創高 債券ETF續退燒

美中關係在川習通話後緩解，雖有經濟數據不如預期利空，但美股上周依舊上漲，激勵台股周漲1.4%，終止連兩跌。且台股主動式ETF陸續掛牌，以及股東會與除權息旺季來臨，投資人也轉趨積極布局。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增24,986人，回到歷史新高水平，其中高股息ETF受益人數周增25,443人。

海外ETF方面，受益人數上周減10,515人，其中12檔美股ETF周減逾5,000人，顯示投資人持續透過分散布局全球市場，以降低重壓美股的風險。逆勢成長的海外ETF，包含不動產、金融主題型，以及日本、歐洲及新興市場等區域市值型ETF。至於債券ETF賣壓依舊，上周受益人數減少近8,000人，連兩周衰退。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，台積電（2330）上周召開股東會，董事長魏哲家強調，關稅與匯率雖對台積電獲利造成影響，但今年營收可望維持24%至26%的成長幅度，且台積電技術護城河深，可降低關稅與匯率的影響，顯示AI需求仍相當強勁，半導體高階製程仍供不應求。而觀察美國科技巨頭公布財報亦優於預期，包含谷歌、微軟也陸續展示新AI應用技術，激勵投資人轉趨樂觀，美國科技股近月以來表現亮眼。本周將迎來蘋果全球開發者大會，有助科技股漲勢延續。

葉松炫也指出，上周台股ETF受益人數持續成長，其中以市值型與高股息ETF為主，除主動式ETF陸續掛牌吸引投資人買進外，股東會與除權息旺季將至，高殖利率題材的成長股，以及電信股與資產股等高股息ETF成分股常客，可望迎來一波資金行情。建議投資人可把握市場調整機會，逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年以來受益人數成長13%，為三類ETF中成長率最亮眼，然而近幾個月受益人數呈現區間震盪，難以持續成長。主因川普對等關稅政策引發全球資本市場震盪，且川普政府對內政策亦反覆，不確定性使得投資人不再無腦投入美股，轉向全球布局。尤其包含日本、德國在內，都採取較過往激進的財政政策，歐洲國家也因烏俄戰爭因素開始提高自身國防預算，帶動股市上漲，其中德股更領先創高，因此包含歐股ETF、日本商社ETF、陸港股ETF以及新興市場主題ETF，近期都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名。另外像美股金融股主題ETF，因較不受關稅影響，且受惠川普鬆綁金融監管等利多驅動，近期受益人數也持續創高。

上周投資人持續出脫債券ETF，受益人數周減近8千人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，上周美國經濟數據降溫，美債殖利率一度大跌，但美中關係在川習通話後緩解，搭配非農新增就業表現優於預期，激勵美股上漲，美債殖利率也再度回漲，此就業市場數據更支撐FED維持貨幣政策不變， 耐心等待更明朗的經濟數據，十年期公債殖利率短期內仍在4.3%至4.5%之間震盪。

張瓈尹觀察到，中國大陸雖然持續拋售美債，但隨著美國將推出穩定幣法案，錨定美元的美元穩定幣可望吸引資金流入，也使得穩定幣發行機構須持續增持美國短天期公債或國庫券來支持其穩定，進而為美債找到新的「接盤人」，但也因此進一步鞏固美元霸權，凸顯美債違約機率仍舊非常低，且是流動性極佳且值得信任的資產；美債中長線還是回歸基本面，視美國經濟發展和貨幣政策走向而定。

張瓈尹表示，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，且美國上周公布5月非農就業報告，勞動市場確實已有降溫跡象，今年以來皆低於15萬人之下，經濟下行風險持續上升。因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，建議投資組合仍應將債券ETF納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。