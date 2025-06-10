73檔台股ETF 受益人連2周創新高

根據集保戶股權分散6月6日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周增加2.4萬人，連續三周成長，並連續兩周創下新高，總人數來到1,115.8萬人。近一周有19檔台股ETF受益人呈現增加，受益人增加的前十大ETF中，高息型就占了七檔，備受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，美股反彈過季線，目前到半年線、年線壓力，預期台股將同樣呈現。台股整體盤勢看來，融資金額近期增加70億元左右水準，顯示散戶開始回籠，但還沒失控，在籌碼沉澱下有利後市多方，靜待盤勢打底緩步上墊。操作上建議投資人聚焦籌碼集中、具產業題材及法人進駐的個股，善用震盪整理期布局未來潛力股。建議可採取成長股與價值股雙軌並重，來因應2025年的大區間操作、選股不選市行情。

群益投信台股ETF研究團隊表示，在川普關稅邊際效應遞減，轉折時間點來臨，建議資產配置轉進積極與抗波動化並存，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的選擇之一。

安聯投信台股團隊表示，回歸基本面，對等關稅打亂企業採購與庫存政策，策略上可留意股利高低、公司對下半年說法及展望外；產業面上，可關注AI相關趨勢方向，伺機逢低累積質優個股仍是較佳應對策略。由於近期 ETF成份股調整、除息籌碼面影響，個股公司應對匯市波動及對等關稅，可能影響成本分攤的能力，則是需要留意的事項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。