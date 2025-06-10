台股高息ETF助小資族抗震 這檔年化配息率逾10%

台積電（2330）近日衝關千元，並在昨（9）日攻上千元；不過，過去一段期間，小資族反而買高股息ETF較為踴躍，近一周零股交易中，台股ETF占五席中有三檔為高股息，顯示出台股高息ETF存股價值持續受投資人青睞。

統計近一周零股交易日均量前十檔為：群益台灣精選高息（00919）、台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、長榮、陽明、富邦台50、富邦金及鴻海。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，目前市場最大的變數仍然是關稅問題，然而，隨著川普政府的政策轉變，美中之間的關稅戰暫時停火，這為台灣經濟前景帶來一線希望。台股受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

台股零股周成交日均量排行前十名

台股高息ETF波動度相對個股與大盤為低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台灣企業獲利2025年增約16%，中長期不看淡台股，因此若盤勢回檔，可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

ETF理財達人表示，群益台灣精選高息九次年化配息率超過10%，配息採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此吸引許多小資族買盤持續挹注。此外，這檔ETF在6月已進行換股，依已公告的殖利率排序，選出前40名為成分股，配置在真正的高股息股票，預計6～8月將有豐沛的現金股息入帳。

根據統計，自4月9日台股修正的低點以來，高股息ETF的平均漲幅超過兩成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。