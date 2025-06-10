六類海外ETF買氣升溫 投資人尋求多元資產分散風險

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
受市場震盪影響，海外ETF上周受益人減少逾萬人，美股ETF減少最顯著，但仍有六大類海外ETF逆風成長。路透
受市場震盪影響，海外ETF上周受益人減少逾萬人，美股ETF減少最顯著，但仍有六大類海外ETF逆風成長。路透

受市場震盪影響，海外ETF上周受益人減少逾萬人，美股ETF減少最顯著，但仍有六大類海外ETF逆風成長，包括不動產、金融主題型，以及日本、歐洲及新興市場等區域市值型ETF，顯示投資人持續透過分散布局全球市場，以降低重押某單一市場的風險。

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，ETF受益人上周降至1,481.3萬人，單周減少7,127人，其中，台股ETF受益人數仍周增24,986人，回到歷史新高水平；海外ETF受益人數上周減10,515人，其中12檔美股ETF周減逾5,000人；債券ETF則減少7,344人，連兩周衰退。

不過，如以今年以來表現來看，海外ETF今年以來受益人數成長13%，在三類ETF中成長率最亮眼。

上周ETF受益人變動概況
上周ETF受益人變動概況

中國信託投信基金經理人葉松炫分析，近幾個月受益人數呈現區間震盪，海外ETF成長速度減緩，主因川普對等關稅政策引發全球資本市場震盪，且川普政府對內政策亦反覆，不確定性使得投資人不再無腦投入美股，轉向全球布局。

尤其包含日本、德國在內，都採取較過往激進的財政政策，歐洲國家也因烏俄戰爭因素開始提高自身國防預算，帶動股市上漲，其中德股更領先創高，因此包含歐股ETF、日本商社ETF、陸港股ETF以及新興市場主題ETF，近期都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名。

另外像美股金融股主題ETF，因較不受關稅影響，且受惠川普鬆綁金融監管等利多驅動，近期受益人數也持續創高。

國泰投顧表示，雖然美股投資人減少，但在關稅風險降溫及企業財報強勁下，正面看待股市後續發展，聚焦企業價值迎接下半年成長。

進一步來看，在川普一系列貿易休兵政策下，美國進口有效稅率由美中貿易衝突高峰的26%，下降至雙方關係緩和後的13% ，大幅度舒緩因高額關稅帶來高通膨和經濟衰退的壓力，並推動美國消費者信心回溫，同時金融市場氛圍指標的VIX恐慌指數，自4月高點52.33大幅度回落至18.57，全球股市自近期低點以來漲幅18.8%，若聚焦於成長型企業，成長股表現大幅優於價值股 。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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