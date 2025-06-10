證交所赴泰 拓ETF商機

證交所與投信投顧公會衝刺亞洲資產管理中心目標，繼元大寶滬深在台港兩地互掛，下半年有望出現台日ETF商品互掛後，泰國成為國內ETF南向發展試金石。臺灣證券交易所與投信投顧公會、六家投信投顧近日組團赴泰國，與當地交易所與資產管理交流，尋求南向發展商機。

證交所與投信投顧公會衝刺亞洲資產管理中心，繼元大寶滬深在台、港兩地互掛，下半年也有望出現台、日ETF商品互掛後，泰國成為國內ETF向外發展下一個試金石。

泰國市場為國內投信業海外發展熱區之一，目前已有元大投信、凱基投信及中國信託投信等，因本身或集團事業在泰國有據點，而與泰國當地事業體合作發行DRs或是發行連結基金（feeder fund）方式將投信基金從台灣市場推展到泰國市場，在三家投信長期耕耘基礎下，由證交所及投信投顧公會帶領會員公司5、6日前往泰國進行更多交流，了解泰國當地ETF及DR商品發展現況。

此次與證交所、投信投顧公會同行的業者有六家，包括元大、統一、群益、中國信託、國泰投信及紐約梅隆投顧。證交所表示，此行拜會泰國證券交易委員會、泰國證券交易所、泰國期貨交易所及資產管理公司協會（AIMC）進行交流，有助增進對彼此市場機制的理解，為未來台泰資本市場進一步合作奠定基礎，尤其東協地區國家的DR互掛盛行，未來也不排除有機會透過泰國市場進一步推展至東協市場。

除拜會行程外，證交所與投信投顧公會6日合辦「台泰資本市場暨ETF發展研討會」，邀請泰國證券交易所及泰國當地證券及投資管理業者，共同分享臺灣資本市場及ETF議題，吸引逾百位泰國當地證券與資產管理業者踴躍參與。

證交所副總經理杜惠娟在研討會表示，台灣資本市場已建立穩健基礎與完善制度，市值與交易量持續成長，ETF規模持續壯大。她強調，台灣高科技產業競爭力，為ETF商品發展提供堅實支撐，期待未來與泰國資本市場採行多元合作，共同推動ETF跨境發展，促進雙邊資本市場互利共榮。

元大證券（泰國）、凱基證券（泰國）與中信金（2891）於泰國轉投資的LH FUND代表，也分別說明其連結台灣ETF標的商品的發行經驗，並於座談中分享在地推廣策略及建議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。