快訊

美中倫敦談判登場聚焦稀土 川普發文：應該會非常順利

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所赴泰 拓ETF商機

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台泰資本市場暨ETF發展研討會日前登場，元大證券（泰國）總經理Boonporn Boriboonsongsilp（左起）、投信投顧公會秘書長蔡麗玲、理事長劉宗聖、臺灣證券交易所副總經理杜惠娟、LH FUND總經理Monrat Phadungsit、泰國證券交易所資深執行副總Soraphol Tulayasathien、凱基證券（泰國）總經理林志宏等出席代表合影。證交所／提供
台泰資本市場暨ETF發展研討會日前登場，元大證券（泰國）總經理Boonporn Boriboonsongsilp（左起）、投信投顧公會秘書長蔡麗玲、理事長劉宗聖、臺灣證券交易所副總經理杜惠娟、LH FUND總經理Monrat Phadungsit、泰國證券交易所資深執行副總Soraphol Tulayasathien、凱基證券（泰國）總經理林志宏等出席代表合影。證交所／提供

證交所與投信投顧公會衝刺亞洲資產管理中心目標，繼元大寶滬深在台港兩地互掛，下半年有望出現台日ETF商品互掛後，泰國成為國內ETF南向發展試金石。臺灣證券交易所與投信投顧公會、六家投信投顧近日組團赴泰國，與當地交易所與資產管理交流，尋求南向發展商機。

證交所與投信投顧公會衝刺亞洲資產管理中心，繼元大寶滬深在台、港兩地互掛，下半年也有望出現台、日ETF商品互掛後，泰國成為國內ETF向外發展下一個試金石。

泰國市場為國內投信業海外發展熱區之一，目前已有元大投信、凱基投信及中國信託投信等，因本身或集團事業在泰國有據點，而與泰國當地事業體合作發行DRs或是發行連結基金（feeder fund）方式將投信基金從台灣市場推展到泰國市場，在三家投信長期耕耘基礎下，由證交所及投信投顧公會帶領會員公司5、6日前往泰國進行更多交流，了解泰國當地ETF及DR商品發展現況。

此次與證交所、投信投顧公會同行的業者有六家，包括元大、統一、群益、中國信託、國泰投信及紐約梅隆投顧。證交所表示，此行拜會泰國證券交易委員會、泰國證券交易所、泰國期貨交易所及資產管理公司協會（AIMC）進行交流，有助增進對彼此市場機制的理解，為未來台泰資本市場進一步合作奠定基礎，尤其東協地區國家的DR互掛盛行，未來也不排除有機會透過泰國市場進一步推展至東協市場。

除拜會行程外，證交所與投信投顧公會6日合辦「台泰資本市場暨ETF發展研討會」，邀請泰國證券交易所及泰國當地證券及投資管理業者，共同分享臺灣資本市場及ETF議題，吸引逾百位泰國當地證券與資產管理業者踴躍參與。

證交所副總經理杜惠娟在研討會表示，台灣資本市場已建立穩健基礎與完善制度，市值與交易量持續成長，ETF規模持續壯大。她強調，台灣高科技產業競爭力，為ETF商品發展提供堅實支撐，期待未來與泰國資本市場採行多元合作，共同推動ETF跨境發展，促進雙邊資本市場互利共榮。

元大證券（泰國）、凱基證券（泰國）與中信金（2891）於泰國轉投資的LH FUND代表，也分別說明其連結台灣ETF標的商品的發行經驗，並於座談中分享在地推廣策略及建議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 泰國 ETF

延伸閱讀

證交所修訂規章 放送無面額或面額非10元公司利多

泰國柬埔寨爭議邊境衝突後 兩國重新部署軍隊

Lisa個人紀錄片來了！從泰國少女到全球Icon「演戲、創業、Coachella全收錄」每幀都是高光時刻

攜19支疑詐騙用手機 3台人入境泰國在機場被捕

相關新聞

輝達登市值王／00830、00911…16檔含「輝」量ETF表現、這檔漲破3成：哪些台廠也受惠？

輝達(NVDA)創辦人黃仁勳先前因COMPUTEX 2025來台颳起「仁來瘋」熱潮，掀起「黃仁勳概念股」話題…

證交所赴泰 拓ETF商機

證交所與投信投顧公會衝刺亞洲資產管理中心目標，繼元大寶滬深在台港兩地互掛，下半年有望出現台日ETF商品互掛後，泰國成為國...

六類海外ETF買氣升溫 投資人尋求多元資產分散風險

受市場震盪影響，海外ETF上周受益人減少逾萬人，美股ETF減少最顯著，但仍有六大類海外ETF逆風成長，包括不動產、金融主...

台股高息ETF助小資族抗震 這檔年化配息率逾10%

台積電近日衝關千元，並在昨（9）日攻上千元；不過，過去一段期間，小資族反而買高股息ETF較為踴躍，近一周零股交易中，台股...

73檔台股ETF 受益人連2周創新高

根據集保戶股權分散6月6日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周增加2.4萬人，連續三周成長，並連續兩周創下新高...

0050分割後變成40幾元還是很貴？股魚：00905價格大概就10幾塊而已

台股ETF人氣指標「元大台灣50（0050）」即將分割，每單位價格預計降至40多元，吸引許多小資族關注。不過，仍有投資人認為價格偏高，詢問：「就算分割後，還是有點貴，小資族要怎麼挑市值型ETF？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。