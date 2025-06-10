0050主動式又增強版？野村推00985A出擊 網讚：踢掉四寶「有料可期」

輝達財報亮眼，加上AI供應鏈利多延燒，野村投信順勢推出主動式市值型ETF「00985A野村臺灣增強50」，主打擴大選股池、動態汰弱留強，引起投資人與PTT股板熱議。一名網友轉貼新聞後直呼：「主動式ETF又再+1」，認為這檔產品明顯針對0050的盲點做出調整，「踢掉中鋼、台塑四寶這些爛股」讓人眼睛一亮，還猜測像旺矽、建策、雙鴻等中型績優股可能會納入其中，評價「乍看算有料」。

根據新聞內容，野村00985A從前150大市值股中挑選具成長潛力者，再以市值與質化因子雙重評估，建構出具主動調整機制的ETF。與傳統0050僅涵蓋前50大市值股不同，此作法意在擴大布局範圍，並排除長期表現平庸的個股。同時允許單一持股上限達30%，有利於強勢股如台積電放大貢獻，提供主動式因應市場波動的空間。基金預計7月1日開募，發行價為10元。

原PO認為，這類設計比起被動式指數ETF更具靈活性，並點出不少投資人對於0050成分股「萬年不變」的無奈。他強調：「有主動式ETF來改版，代表市場也注意到投資人對傳統0050的不滿，算是一個好開始。」

留言區則湧入各種觀點，有人認為主動ETF不如直接買強勢個股，留言表示「為什麼不直接買GG（台積電）？」、「GG only 就是解答」，質疑分散反而拉低報酬。不過也有網友持肯定態度，指出：「ETF的核心就是分散風險」、「你不是巴菲特，別妄想一檔壓身家」，還有人提到：「野村前一檔00980A上架一個月漲9%，表現其實不差」。

另有網友對市值型ETF出得「太多」略感疲乏，直言「50、100、150、200、250，是要出到幾號？」但也有理性投資人認為，擴大市值範圍是台股ETF的必然趨勢，並建議應推出更細緻的產品設計，例如「市值+治理評鑑」、「市值+獲利因子」等，補足市場配置工具的空缺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。