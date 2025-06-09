口袋證券解析臺灣50指數第2季調整 月營收連三月成長者有14家

嗨，大家好，我是小童。 我相信債券是多數投資人多少都會配置的投資標的之一，但從 2022 年升息循環開始，到最近 2025 年市場對降息的預期，債券經歷了史上少見的長時間空頭。不少投資人的帳上虧

2025-06-09 08:58