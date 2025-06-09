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口袋證券解析臺灣50指數第2季調整 月營收連三月成長者有14家

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣50指數第2季調整，口袋證券推出小資方案助攻投資績效。口袋證券／提供
臺灣50指數第2季調整，口袋證券推出小資方案助攻投資績效。口袋證券／提供

近年來，連結臺灣50指數的ETF持續受到投資人青睞，今年相關ETF受益人數已淨增逾45萬人，定期定額交易戶數更突破60萬戶。臺灣指數公司公布2025年第2季臺灣50指數成分股調整名單，納入台光電（2383），刪除欣興（3037）。

根據口袋證券「口袋台股」APP彙整資料，此次納入50指數的台光電月營收YoY連續22個月成長、毛利率創歷史新高、本益比24.8。

整體臺灣50指數成分股現況方面，月營收連續三個月成長的公司共有14家、本益比低於20倍共33家、五家公司月營收更創歷史新高，另有九家公司連續三個月營收衰退。

口袋證券指出，定期定額投資ETF已成為年輕及小資族累積財富的重要策略，口袋證券為了協助提升年輕及小資族的長期獲利，特別推出「小資方案」，每個月手續費最低僅需要1個銅板價，特別適合每月交易量台股新台幣28萬以下或美股2,000美元以下的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

營收 台光電

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