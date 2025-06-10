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融資買債ETF慘被追繳！網友怒揭投資陷阱 PTT熱議「低風險神話破滅」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友融資買債券ETF慘被追繳。圖/本報資料照片
網友融資買債券ETF慘被追繳。圖/本報資料照片

有網友因自認「債券ETF存股族的避風港」，因此選擇以融資方式購入00687B共20張，不料股價從34.5元跌至26.41元，不僅帳面浮虧近10萬元，還接到券商追繳電話，對於債券標榜「低風險」卻遭遇斷頭，感到極度錯愕，引發PTT投資板熱烈討論。

一名網友在PTT發文分享自己因槓桿操作而受重創，原希望靠配息養息，但本季配息縮水至0.31元，年化殖利率僅約4.6%，已低於高股息股票水準。他無奈表示「本來想靠配息慢慢養，結果變成靠補錢續命」，並對債券ETF「低風險」印象產生動搖，詢問網友是否該繼續攤平或儘快止損。

不少網友對原PO選擇融資購債表示不解與譏諷，認為「融資利率都比債息高」、「借錢買債，還期待穩賺不賠？」有網友指出債券ETF雖然風險相對低，但僅限於現金長期持有，一旦開槓桿，價格波動放大就是致命風險，更直言「債蛙不是已經破產就是在破產路上」。也有不少人認為原PO文筆誇張，質疑其對帳單真實性，稱「幻想單」、「沒有本還玩槓桿是來送錢的」。

也有部分留言持較為中立態度，建議檢討策略與標的選擇。有網友表示自己也曾遭00687B追繳，後轉投BBB等級以上、久期較短的00945B來降低風險，認為「開槓桿買長債真的要很小心」，「不是債ETF不好，是你選錯工具又搞錯方式」。另有網友建議應改用信貸或股權質押等成本較低的槓桿方式，而非高利融資，以免殖利率被吃光還倒貼。

此外，許多資深網友進一步點出大環境與錯誤心態問題，強調債券ETF適合資產規模較大的投資者進行配置，小資族若想靠配息翻本恐需數十年，甚至形容這類操作是「以債養債再養債」、「配息配到靈魂出竅」。整體而言，多數人認為槓桿買債並非長線投資良策，投資人應審慎評估自身資金與風險承受能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 存股族 債蛙 PTT ETF

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