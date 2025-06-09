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國泰投信：關稅戰第3季有望退燒 市值型ETF拚成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

關稅戰持續蔓延，近日美國總統川普與中國大陸國家主席習近平進行約一個半小時通話，美中雙方9日在英國倫敦再次會面，商討有關貿易協議的議題，川普透露「會議應該會進行順利」，外界猜測關稅戰會有進一步發展；國泰投信認為，觀察川普近幾次的作為，顯見關稅戰已經逐漸退燒，美國深知課徵過高的關稅，最終仍會傷到美國本土企業及消費者，推估第3季關稅議題會漸漸底定，市場動盪也會趨於緩和，不曉得要怎麼配置，可以直接配置市值型ETF國泰台灣領袖50（00922），跟著龍頭企業一起成長。

00922基金經理人蘇鼎宇指出，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，聚焦大市值、流動性佳的50檔領袖級企業，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）都是成分股之一，與黃仁勳背板名單重疊權重超過67%，緊追AI趨勢，深受投資人青睞，截至6月6日，最新受益人數已達14萬，規模突破324億元，值得留意的是，在新的制度之下，隨著基金規模越來越大，經理費用會逐步調降，基金規模在200億元的部分以0.20%計算、超出200億元的部分則以0.15%收取。

國泰投信ETF研究團隊指出，在短期關稅雜音之下，先進封裝市場原先一度保守看待2026年產能，今年4月台積電CoWoS產能下修到月產10萬片，但隨著大客戶輝達（NVIDIA）釋出AI需求利多，為半導體增添成長動能，台積電2026年底CoWoS產能再度上修至月產11~11.5萬片；此外，手機大廠蘋果也預計，在最新的iPhone A20晶片導入台積電WMCM封裝技術，市場樂觀看待供應鏈情況。

國泰投信進一步提到，從整體經濟來看也可見喜訊，中經院公布5月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，指數回升2.1至51，站回枯榮值50以上、呈現擴張，半導體業者透露中國大陸的急單與詢問度攀升，部分美國客戶也趁著90天關稅暫緩期趕出貨，展望未來指數緊縮速度亦大幅趨緩，建議投資人若擔心買錯時機，應分批進場，拉回時更可少量加碼以攤平持有成本，把握AI投資趨勢，00922目前股價每張不到2萬元、累積張數快，適合納入台股資產核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 台積電

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