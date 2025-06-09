證交所聯手投信投顧公會前進泰國 拓展ETF跨境合作商機

為深化台泰資本市場交流合作，臺灣證券交易所與投信投顧公會6月5日至6月6日赴泰國曼谷，拜會泰國證券交易委員會、泰國證券交易所、泰國期貨交易所及資產管理公司協會(AIMC)進行交流，討論市場相互連結之可能性，了解泰國當地ETF及DR商品的發展現況，此行有助增進對彼此市場機制的理解，也為未來台泰資本市場進一步合作奠定基礎。

6月6日證交所與投信投顧公會合辦「台泰資本市場暨ETF發展研討會」，邀請泰國證券交易所及泰國當地證券及投資管理業者，共同分享台灣資本市場及ETF議題，吸引逾百位泰國當地證券與資產管理業者踴躍參與。

研討會中，證交所副總經理杜惠娟開場致詞表示，台灣資本市場已建立穩健基礎與完善制度，市值與交易量持續成長，ETF規模持續壯大，商品多元且具高度成長潛力。她強調台灣高科技產業競爭力，為ETF商品發展提供堅實支撐，期待未來與泰國資本市場採行多元合作，共同推動ETF跨境發展，促進雙邊資本市場互利共榮。

證交所代表介紹台灣資本市場的整體發展趨勢，涵蓋當前產業現況、市場規模與交易狀況，並說明ETF商品的多元特色及其快速成長的歷程。同時，臺灣指數公司代表也分享指數開發經驗，說明如何透過指數創新推動金融商品多元化，積極拓展台灣資本市場指數授權國際業者商機。泰國證交所則以DR連結機制為主題，介紹泰國市場ETF與跨境DR商品的發展現況與具體經驗，促進雙方對市場運作的理解與深化交流。

元大證券（泰國）、凱基證券（泰國）與中信金（2891）於泰國轉投資的LH FUND代表也分別說明其連結台灣ETF標的商品的發行經驗，並於座談中分享在地推廣策略及建議，讓與會多家台灣投信業者加深對泰國市場實務運作的理解，為未來進軍泰國市場提供參考。

證交所與投信投顧公會這次赴泰國資本市場的交流行程成果豐碩，未來證交所亦將持續深化台泰雙邊資本市場合作關係，協助我國資產管理產業拓展海外業務商機，以實現主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。