0050分割後變成40幾元還是很貴？股魚：00905價格大概就10幾塊而已

台股ETF人氣指標「元大台灣50（0050）」即將分割，每單位價格預計降至40多元，吸引許多小資族關注。不過，仍有投資人認為價格偏高，詢問：「就算分割後，還是有點貴，小資族要怎麼挑市值型ETF？」

對此，投資達人股魚老師在節目中直言，「那還不簡單！」他指出，市值型產品選擇很多，不一定非得鎖定0050。「你如果覺得40幾塊很貴，那很簡單啦，挑價格低的就好了嘛。」

股魚接著舉例，「譬如說我們之前影片有介紹的FT臺灣Smart（00905），它的價格大概就10幾塊而已，但在上漲過程中完全有跟上漲跌幅。」他補充，00905整體績效表現優異，「它是在市值型裡面排名第一名的喔。」

他總結說，如果覺得0050太貴，「那這樣子便宜的00905，難道不值得你考慮一下嗎？」

看好市值型ETF的小資族，除了追蹤0050，也不妨關注股魚點名的替代選擇，從價格與績效出發，找到適合自己的投資起點。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。