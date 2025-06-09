00915配息腰斬僅0.21元 00918、00919逆勢維穩！高息ETF六月行情大分歧

六月台股ETF配息季登場，共16檔ETF陸續公布配息結果，其中7檔為「既配息」ETF。YouTuber「棒棒的理財失控週記」解析表示，本次配息市場呈現「兩樣情」：一邊是00919、00918配息穩定、年化殖利率衝破10%；另一邊則是00915、00713配息縮水，其中00915縮水幅度高達58%，創下掛牌以來新低紀錄。

雙強穩站高配息寶座：00919、00918年化殖利率雙雙破10%

00919第九次預估配息為0.72元，為歷次最高，換算年化配息率達13.1%，是本期七檔ETF中的「配息冠軍」。觀察過去八次配息金額，00919從0.54元一路成長至0.72元，配息走勢穩定向上。00918則再度配出0.7元，與過去兩年表現相近，維持在0.7~0.8元區間震盪，年化殖利率約12.73%，配息水準也維持高檔。

棒棒分析，00919與00918雖然都是高股息ETF，但選股邏輯各有不同。00919擅長結合高殖利率與成長潛力，聚焦景氣循環與科技股；00918則強調填息能力，配息穩、填息快，追求長期資本與現金流兼具。

慘烈腰斬00915、縮水00713 「死亡之主」壓力浮現

與上述強勢ETF相比，00915本期配息僅0.21元，從前一季的0.5元腰斬超過一半，創下上市以來最低紀錄，換算年化殖利率僅剩3.72%。消息一出，00915盤中翻黑、成交量暴增至逾7.6萬張，引發市場震撼。凱基投信說明，配息調降是因整體市場股利收入下滑所致，加上適逢「除前枯水期」，殖利率低點落在6月。

00713本期配息亦從前次下降至0.62元，縮水幅度約21.4%。由於其主打低波動選股，科技成分較少、傳產占比較高，整體年化殖利率約8%。儘管未如00915縮水幅度劇烈，仍顯示保守因應現況。

00915的資本利得與平準金水位並不低，甚至高於00918與00919，但仍選擇低配，顯示投信團隊可能刻意「養息」，避免落入高配息卻難填息的惡性循環。

主題ETF出奇兵：00728、00896年化破10% 00921穩守績效榜首

三檔非典型高息ETF也意外成為市場焦點。00728與00896分別配出0.771元與約0.4元，換算年化殖利率也突破10%。00728主打台灣製造業龍頭，過往為年配息，2023年底起改為季配，配息穩定度大幅提升；00896則結合綠能與電動車題材，過去兩年配息趨於穩定，是政策題材型ETF代表。

至於00921則強調等權重配置，平均攤分權值股比重，降低台積電等大型股對績效的影響。棒棒指出，00921今年績效在三檔主題ETF中表現最佳，顯示等權重配置在高基期環境中具備抗跌優勢。

高配不是唯一標準 選股策略與填息力才是關鍵

棒棒直言，單看配息高低不夠準確，應進一步觀察ETF內部的「家底」與操作策略。00915雖然一度是資優生，過去兩年績效也領先，但如今配息縮水、填息率低，轉為市場黑馬中的弱勢股；反觀00918與00919配息穩、績效亦不俗，可視為長期存股配置名單。

他也提醒，00728與00921雖非主打高息，但若持續穩健發展、搭配基本面選股，仍具中長線投資價值。至於00896產業方向明確，但波動大，投資人應謹慎評估。

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