瞄準美股再次偉大 統一投信推美國50 ETF 領航

美國總統川普重返白宮，雖然關稅政策反覆讓全球資本市場震盪，但「美國優先」的目標，長線有望為美國經濟注入新動能。在全球景氣尚未明朗的當下，具有國力、消費實力與創新優勢的美股，是長線投資的最佳盟友。統一投信表示，投資美股宜從基本面穩健的大型企業著手，看好此一趨勢，即將推出統一美國50 ETF（009811），瞄準美股市值前50大企業，掌握核心藍籌股，是投資美國的新選擇。

美股今年雖然震盪劇烈，但統一投信仍看好美股長線堅實的實力。統一美國50 ETF(009811)經理人林良一表示，根據彭博統計，代表美國大盤的S&P 500指數在1995~2024的30年中，僅在2000~2002年間因網路泡沫、911事件與SARS疫情，出現連續三年下跌，其餘年度從未連續兩年呈現負報酬。整體來看，這段期間美股年度正報酬機率高達八成，且多數年度漲幅落在11~30%區間。

林良一表示，投資美股首選大型藍籌股，目前市面上雖然有許多美股ETF，但美國50指數成分股檔數剛好介於FANG+指數與S&P 500指數之間，兼具市值聚焦與產業多元的優勢。再看美國50指數到3月底的產業分布情況，科技加通訊占比超過54%，比起S&P 500指數不到五成，不僅更具「科技力」，同時涵蓋醫療、消費、金融等核心產業，打造選股邏輯簡單(Simple)、企業體質強韌(Strong)、以及產業分散穩健(Stable)的SSS等級配置。

如果以報酬率來看，林良一指出，美國50指數過去十年的總報酬是294%，而S&P 500指數則為227%，顯示美國50指數的上漲力道更勝一籌。若遇到修正，美股過去十年最大跌幅超過10%的次數有五次，美國50指數從低點回升的反彈速度比S&P 500指數快。如果從低點起算兩年，美國50指數的平均反彈幅度達70.4%，也優於S&P 500指數的62%，顯示聚焦大型龍頭企業的美國50指數，更能在波動中穩定軍心。

投資人想參與美國長期成長紅利，可鎖定美股前50大菁英，打造強韌穩健的資產配置。009811預計將於7月9至11日募集繳款，成分股包括：蘋果、微軟、輝達、Visa、可口可樂、禮來等跨產業巨擘，一次打包美國經濟再次偉大的核心價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。