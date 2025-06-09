以高股息現金流為主00918是目前最佳選擇！泰北哥：00878報酬第二免擔心

震盪行情下，如何買股票？

大家好，很長一段時間沒發文章了，主要的原因是：我不會固定時間為了要發而發，這樣的文章自己都看不下去，哈～

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今年因美國總統川普的一些行事作風，也許大家可能步調都亂了，當然可能比較消極的作法是：遠離股市，眼不見為淨！如果你是用自有資金投資，也只想慢慢累積財富就好，這不一定就不好。

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因為，當下跌行情時，網路充斥負面新聞太多，很容易造成你的誤判，而貿然賣出手中原本低價成本且有願景的股票。那今天，我想講幾個重點，到底買股票，要看重的是什麼？我們以報酬率，配息率及是否填息這3個項目來說明。

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很多人包括我在內，較重視現金流，原因是：以我個人來說，穩妥的現金流，除了有固定入帳的安全感外，也是再投資的重要資本，畢竟已經沒上班了，沒有其他收入來源。另外，有些年輕朋友的目的，也許是幫忙繳房貸或一些固定的開銷，畢竟多一些被動收入，可以降低單靠工作收入的壓力，這當然也是會選擇有股息股票的原因之一。

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既然是這樣，那有現金流需求的人，不是應該追求高殖利率（配息率)的標地，當作是唯一的目標嗎？這一點，可能會有很多人迷失在這裡。我舉目前較熱門的一些案例，可能會有一些沒列上，只是為了舉例，沒列上的可以自行去找資料。

ＰＳ：（這邊市值型我只列上0050為代表，006208與0050不會相差太遠，可以自行查閱。）

表格整理自MoneyDJ，我們來分析一下，目前各ETF的狀況。

1.從報酬率來看，市值型0050目前領先，詳細解讀一下數據，一年報酬率6.43%，這個意思代表，如果你是去年此時單筆買了0050，譬如：買了100萬，這時你的股票市值大約有106萬4300元。（請注意：你未必會單筆買入，通常會分批或定期定額，所以，績效可能會更優或較差一點)。

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2. 如果你像我一樣，主要是以高股息現金流為主的人，哪一支才是最好的選擇呢？從報酬率來看，00918目前優於其他高股息，而近期配息率來看，12.66%也是第二名，所以，平均來看00918目前是最佳選擇。

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3.社群有些人說：00919，最近都沒填息，只是左手換右手，是這樣嗎？要分析這件事，首先要看他的報酬率，是否低於其他同類型高股息很多？以目前來看，-4.84%，在報酬率上居中等，並不差。所以，以現金流為考慮重點的朋友，倒不用太擔心！

那不填息沒關係嗎？很多人都會糾結於短暫的不填息，事實上以配息很高的ETF來說，它本就填息較不易，需觀察的重點反而是：他的報酬率是上上下下，還是一路往下(因今年的關係，要跟其他ETF比)，若是一路往下，那就需要減碼，轉到其他標的去。以目前來看，00919並沒有問題。

4.那00878呢？最近配的變少了，從報酬率來看，以高股息來說，他還排第二名，那其實就不需太擔心，某種程度來說，有些投信公司較謹慎，會在前景未明的狀況下，先行降低配息，但要注意一點，假設他的配息率降低了，但報酬率卻沒勝過其他同類型，那也表示變差了！目前來看，並不是，所以，00878仍是不錯的標的之一。

5.00915這一檔，以目前來看，近一年來，他的表現的確變差了，本期配息率降低很多之外，他的報酬率也低於其他，這就是我第4點提到，它轉弱了！當然，觀察時間要拉長，不是一兩個月變弱，就把他拉黑，但時間如果半年到一年都如此，那就要特別注意。

6.00929呢？它的配息率，從0.05元/月，調成0.07元/月，很多目前仍持有的朋友們，非常期望他能回到當初的盛世，以目前的年報酬率來看，還有近半年的觀察，目前並不建議繼續持有。畢竟，一有風吹草動，它的股價也是跌比別人快，漲也不是一路漲上去，如果追求高報酬率而不重視配息率的朋友，那存市值型就好，也不需來存這檔。

以上的分析，是個人對這些熱門ETF的看法，當然未必正確，僅供參考！也歡迎提供不同的想法，大家來討論一下。

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