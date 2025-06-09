00918、00919、00878、0056、00713「輪迴式」買法領息！小犬：無限形成現金再投資機制

如果我以每檔ETF各投入100萬元、採取「高股息月月領息＋再投資」的策略時，我的投資流程展開如下。透過股息現金流的再投入，使資產逐月成長，達到滾雪球般的財富累積效果。

投資流程與現金流滾動邏輯

我採取三段式循環操作，每月依照ETF的配息月份進行再投資，打造持續運作的「現金再投入的迴圈」。

第1階段：高息三檔（00919、00713、00918）

入帳月份：1、4、7、10月

合計股息入帳金額：

00919：32,742元 00713：21,442元 00918：31,833元

總計：86,017元

再投入對象：買入 0056（元大高股息）

再投入資金 約可買0056股數

86,017元 2,528股

第2階段：0056 元大高股息

入帳月份：2、5、8、11月 股息入帳金額：31,467元

再投入對象：買入 00878（國泰永續高股息）

再投入資金 約可買00878股數

31,467元 1,537股

第3階段：00878 國泰永續高股息

入帳月份：3、6、9、12月 股息入帳金額：22,950元

再投入對象：依序買入 00919、00713、00918（三檔平均分配）

每檔投入資金 約可買股數

約7,650元

00919：348股 00713：149股 00918：348股

滾雪球效果

股息投入新股，再產生下一輪現金流，形成複利增長循環。

每輪循環都讓持有ETF股數持續上升、未來可領配息金額也逐漸成長。

簡化流說明

1.1、4、7、10月 → 配息（00919 + 00713 + 00918）→ 購買0056 2.2、5、8、11月 → 配息（0056）→ 購買00878 3.3、6、9、12月 → 配息（00878）→ 購買00919 + 00713 + 00918 4.回到步驟 1 → 無限循環，形成現金再投資機制

結語

透過這個策略，我的每月投資流程邏輯明確、簡單，兼顧穩定配息與資產增加。

每個月都有現金入帳，並且立即再投入，創造「領息 → 投資 → 增長」封閉式的現金流循環，這不僅強化了資金效率，也讓我邁向長期利滾利與資產自由的目標更進一步。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。