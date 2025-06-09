美債破底…長抱還轉股？債券空頭教會小童2件事：風險永遠超過預期

嗨，大家好，我是小童。

我相信債券是多數投資人多少都會配置的投資標的之一，但從 2022 年升息循環開始，到最近 2025 年市場對降息的預期，債券經歷了史上少見的長時間空頭。不少投資人的帳上虧損可能都已經來到雙位數，甚至超過 20%。那今天我們就來聊聊我在這波債券劇烈波動當中觀察到了什麼，以及多數投資人可以從哪些方向來做應對。

雖然賣得很漂亮 但只能給自己60分

首先，我必須坦白說，我確實低估了這波債券的下殺行情。雖然這一兩年運氣不錯，透過價量分析抓到了幾次波段，後面也順利在 4/8 賣債轉股，整體獲利還是正的。但我沒想到這波魚尾下殺會產生這麼大的修正幅度。

雖然我一直說債券我長期看多、不怕美國倒債，也提醒大家短線進場要耐心等待轉勢，但現實就是短線遲遲沒有轉勢跡象，我們也只能先以修正格局持續觀察。

所以，對這波下跌，我只能給自己打 60 分。雖然賣債轉股操作漂亮，股市反彈也賺得不錯，但債券這段修正真的超乎我的預期。很多人可能還記得，前幾週我曾提到穆迪調降信評是「利空出盡」的機會，但前提是短線要出現轉多訊號。可惜這段時間價格持續震盪，並未明確轉強，所以我對這次操作真的只能給 60 分。

兩件重要領悟

那在這幾年的債券波動裡，我整合出兩個重要的觀察重點：

第一個觀察：即便是再安全的資產，也可能出現極端風險。不論是降息的不確定性，還是匯損帶來的影響，對債券 ETF 都造成實質衝擊。所以我們不能因為「它安全」就無腦配置，這兩年應該很多人已經體會到這件事。這也是我選擇用價量分析操作債券，而非僅依靠公開資訊的原因。

第二個觀察：這是我跟很多網友互動後得出的結論——與其一直問債券什麼時候會漲回來，不如回頭檢視你是否仍相信當初的進場邏輯？是否仍保有原本的規劃？很多人本來想賺價差，結果變成套牢領息；或本來想穩定領息，結果被價格波動嚇跑。關鍵還是在於：你當初投資這個標的，是為了什麼？這才是最重要的問題。

那既然事情已經發生了，手上的債券部位也可能套牢，我們該怎麼辦？

這部分我分成兩種方向來談：價差導向與領息導向。

價差導向的應對方式

如果你是「時間派」，有時間慢慢等待，那就繼續抱著，同時可以用領到的債息做下一步操作。例如觀察股市是否拉回，若有轉勢訊號，可投入中港股、越南股市等低基期市場。但前提仍是「要等轉勢成形」，否則債息先累積起來，也是不錯的做法。

如果你想用「債息攤平債券部位」，也可以慢慢投入。但我再次強調：除非出現極端修正（例如股市崩 20～30%），否則不建議無腦攤平。

而如果你是「效率派」，希望快速轉換，那我認為立刻轉股雖可行，但要小心：目前很多商品已經漲上來，貿然轉換可能面臨「債券已跌、股市已高」的尷尬情境。比較建議的做法是等到股市出現下一波加碼訊號，再進行賣債轉股操作。

領息導向的應對方式

如果你是為了配息才買債券，那繼續抱著其實是比較理想的選擇。既然你是看重穩定現金流，只要配息沒問題，那初衷就還在。何況大多數領息型投資人，其實無論價格漲跌，原本就沒打算賣。

這時候，債息的運用就很重要。你可以：

1.花掉讓自己心情好 2.存起來等更好的時機 3.加碼投入債券或股市

如果你希望讓債息慢慢變大，那就繼續加碼債券；若你想追求更高報酬，進攻型資產（如 0050）也能考慮。

另外，沒有人規定賣債券一定要一次賣完。分批調整也完全可以，像是三分之一三分之一慢慢轉，既不會放大壓力，也不會因情緒操作導致錯誤決策。

不論你是價差派還是領息派，現在這個時機都建議先「等待轉勢」，而不是盲目行動。這樣不但可以避免不理性的賣債轉股失敗，也能有效減少不必要的虧損。

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