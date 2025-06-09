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00713「低波」成「低息」？配息縮水21%！專家：回歸正常值而已

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

＊原文發文時間為6月2日。

00713上週公佈最新配息了！這次配1.1元，讓不少持有的大大在連假過的不太愉快，因為前幾季都是穩穩的配1.4元，這次一縮水就少了0.3元（縮水約21%），甚至看到有大大說「低波怎麼變成低息了？」。不急，先冷靜一下來看看00713怎麼了。

客觀一點看一下「調降配息」這件事，之前也有提到幾次，高股息ETF的配息縮水是必定會發生的，不只00713，其實包括0056、00878、00919都會遇到。

過去幾年因為市場走多頭行情，ETF的持股都大漲特漲，因此ETF本身也賺進大把的價差，而ETF在配息的時候，會把這些價差(資本利得)也一併作為股息配出，才讓我們看見那些接近10%年化殖利率的好光景。

但也因為太漂亮，這一、兩年開始存高股息ETF的大大，誤以為年化殖利率10%是常態了。

但再回到原點，仔細思考一下高股息ETF的選股邏輯，主要用意就是找出配息高、殖利率高的股票作為成份股，領取成份股的股息後，再配發給我們。

所以最穩定的配息來源，是「成份股本身配出的配息」而不是資本利得，但正常來說，個股的配息長期來看，殖利率大落在 5%~6%。

既然連主要的配息來源都沒有到10%這麼高了，要是股市表現不好，個股沒有足夠漂亮的「資本利得」，高股息ETF光靠成份股的配息，自然無法長期維持在年化殖利率10%以上。

這就是為什麼說「股息縮水」是必定會發生的事情。

這次00713先行調降股息，我覺得比較像是給自己和投資人一個喘口氣、彈性應對未來波動的空間。

只是把「年化殖利率10%」的狀況回歸到合理水位，所以要是把殖利率的高峰視為常態，現在遇到下修確實會比較失望。

但如果本來就以4%~6%的年化殖利率來作資產配置，多出來的殖利率當作紅利的話，這次調整也比較能夠平常心看待。

假設00713未來4次都是以1.1元配息的話，年化殖利率其實還是有8%以上，也還不低。

再者，00713追蹤的高股息低波指數，挑選的是本益比合理、股價不易大起大落的成分股，包含電信、食品、金融這類防禦型產業。

最後，要不要賣掉？要不要轉換標的？這個問題要回到我們本身的預期，如果原本以10%的殖利率預期進場，那現在確實需要重新檢視一下配置；但如果原本就希望它扮演的是長期現金流穩定的角色，那就沒必要因此緊張。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 00713元大台灣高息低波

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