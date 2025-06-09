追蹤標普500 ETF商品 優先布局

美國企業首季財報亮麗，S&P500約77%公司獲利優於預期，尤其晶片龍頭輝達財報及展望皆報喜，激勵科技股成領頭羊，近一周標普500指數11個類股全面上揚。

市場預期聯準會（Fed）可望9月降息，挹注美股資金活水，再配合各國與美國逐步達成關稅協議，美股後市可望續攻，建議優先布局追蹤標普500指數的美股ETF。

台新標普500ETF（009806）研究團隊指出，從財報看來，美國整體景氣並沒有出現立即性的下行風險，雖關稅恐對企業造成成本壓力，但目前消費動能仍在，企業有能力轉嫁相關關稅成本，且企業財務狀況穩健，亦有企業選擇壓價擴張市占率。

反映在股價表現，也可看出市場對於美股的持股信心增強，標普500指數近一月上漲逾5%，11個產業中，大型科技股近一月大漲9.3%表現最佳，顯示市場對AI持續布局的熱情依舊，工業股也因川普積極推動的金穹計畫獲得支撐，近一月上漲6.8%。

在美股轉強下，近期掛牌的美股相關ETF皆有亮眼表現，以台新標普500 ETF及台新標普科技精選ETF為例，5月28日掛牌以來分別上漲2.1%、2.9%，守穩發行價之上。

台新標普500 ETF追蹤涵蓋美國各主要產業中龍頭企業，為全球最具代表性的美國指數的標普500指數，成分股隨科技與消費演變而調整；台新標普科技精選ETF追蹤標普500指數中挑選屬資訊科技行業板塊的科技精選行業指數，投資AI、資料中心與消費電子等領域，占據龍頭地位、市值前茅的科技巨頭。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，隨關稅戰緊張情勢和緩，部分資金重返美股，其中科技等成長題材吸引逢低資金青睞，帶動標普500成長指數第2季以來漲幅達11.5%，表現優於標普500指數同期間數的5.8%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。