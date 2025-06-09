00980A繳出8.5%優異漲幅 台股主動式ETF募集熱

川普關稅政策的不確定因素仍多，但全球金融市場也不斷消化利空。從國內投信近期將新募的基金來看，仍以成長型資產為主軸，搭配收益型資產；其中，台股主動式ETF為募集熱區，戰況最為激烈，國內首檔主動式債券ETF也將加入戰場。

金管會去年底開放投信業者得募集主動式ETF、被動式多資產ETF以來，國內已有三檔台股主動式ETF都在上個月完成掛牌。

其中，第一檔主動式ETF為主動野村臺灣優選（00980A），4月22日開募，5月5日掛牌，雖然募集時的規模不大，但充分把握加權指數在2萬點以下的布局良機，掛牌滿月交出8.5%的優異漲幅，打敗大盤，也擊敗其他台股ETF，股價上周五（6日）收在10.75元。

圖／經濟日報提供

接下來，主動群益台灣強棒於5月22日掛牌，主動統一台股增長5月27日掛牌。這兩檔募集時台股已收復2萬點，因此成立時的金額都大於主動野村臺灣優選，但進場時也在相對高檔區，因此上市後一度跌破發行價，幸好兩檔ETF都擁有優秀的操盤手，到上周五股價均已站回10元發行價以上。

另一家優秀的主動式基金公司安聯投信也不缺席，將於本月26日推出安聯台灣高息成長主動式ETF，主打高息加成長，這也是這家德國資產管理公司首度在台推出主動式ETF。

另外，挾主動野村臺灣優選大獲成功氣勢，野村投信乘勝追擊，將於7月1日推出野村臺灣增強50主動式ETF，訴求是台灣首檔市值型ETF，採取年配息。

第一檔海外主動式ETF則是中國信託投信的中信ARK創新主動式ETF，上周募集。聯博投資等級債入息主動式ETF則於上周獲得核准，這是國內第一檔海外主動式債券ETF，每月配息，也是聯博集團在亞洲首檔主動式ETF，預計於7月初募集。

依國外經驗，主動式ETF之戰方興未艾。EPFR統計，2019年10月以來，主動式股票ETF月月享有淨流入，無視於市場起伏。至於主動式ETF以外的其他產品，發行腳步也不停止，包括PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF、富邦雙核心戰略多重資產基金近期都將陸續開募，提供投資人更多選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。