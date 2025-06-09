半導體相關ETF 長線釣大魚

人工智慧（AI）持續推動科技產業發展，半導體庫存去化已接近尾聲，儘管近期仍有半導體關稅利空消息環伺，但科技巨頭如輝達、谷歌與微軟接連展示AI新技術，顯示應用潛力無限。投信法人表示，半導體產業長線趨勢看好，可逢低布局半導體相關ETF。

全球市場已逐漸擺脫4月初以來的關稅風波影響，科技巨頭陸續推出AI新技術應用，也喚回投資人對AI的樂觀情緒。

輝達正從科技公司轉型為AI基礎建設公司，鞏固其在全球AI核心地位，並打造更廣泛的生態系，凸顯AI發展遠比想像快速且多元，科技革命仍為進行式，半導體長線需求只增不減。

中國信託投信表示，觀察四大雲端服務商今年的資本支出預計成長48.8%，總額達3,230億美元，較前一季預估值高出25%，反映企業對AI基礎建設的高度投資意願，可望帶動先進半導體需求持續攀升。

另據麥肯錫調查，全球逾450家半導體企業的庫存水位，已從兩年前高點回落，無廠半導體、晶圓代工及下游ODM、OEM的庫存壓力顯著下降，僅分銷商庫存仍須時間消化。

日經產業調查也預估，消費電子與汽車等舊世代半導體的供需失衡問題，將在下半年逐步改善，顯示庫存壓力正逐步緩解。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧指出，輝達NVLink Fusion計畫首批合作名單涵蓋聯發科、世芯-KY等IC設計公司，這些台廠將率先受惠。

該計畫將提升伺服器算力密度，帶動伺服器ODM廠如鴻海、廣達，以及水冷技術供應商奇鋐、雙鴻的需求成長。相關半導體ETF因此將具備投資吸引力。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，美國前500大指數成分股已近乎全數發布首季財報，其中約八成企業每股盈餘（EPS）優於市場預期；加上，台積電3日股東會助攻，預計全年美元營收成長接近24~26%的高速成長，表明無論關稅戰怎麼打、怎麼課稅，AI趨勢浪潮只進不退，AI仍供不應求，只能持續擴產因應，帶動半導體相關類股走強，更在關稅戰持續吹逆風下一枝獨秀，顯示市場仍對AI相關題材較具信心，未來展望樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。