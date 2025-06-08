高息ETF成金控股的大股東 一年敲進300萬張

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
高股息ETF成為金控股的大股東，根據各上市金控最新公布今年十大股東名單，這類ETF近一年來對金控股加碼約有300萬張。聯合報系資料照
高股息ETF成為金控股的大股東，根據各上市金控最新公布今年十大股東名單，這類ETF近一年來對金控股加碼約有300萬張。聯合報系資料照

高股息ETF成為金控股的大股東，根據各上市金控最新公布今年十大股東名單，這類ETF近一年來對金控股加碼約有300萬張，抵銷了部分外國主權基金換股調節賣盤，也成為金控股價有力支撐。

根據各上市金控公布最新年報十大股東名單，近一年以高股息ETF為金控主力買盤，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息、群益台灣精選高息等多檔ETF，均持續加碼金控股，近來逢部分高股息ETF換股周期，更形成土洋對作的情況。

觀察金控每年揭露的十大股東名單，可看出近年來金控買盤的變化，之前壽險大買金控股，近兩年外國主權基金回補金控股，最近一年改以本土ETF為主力，從最新揭露十大股東名單可看出，除合庫金十大股東之一台灣50非屬高股息訴求，其他加碼主力都是涵蓋高息ETF。

外國主權基金近一年對金控調節多於加碼，根據各金控資料，包括新加坡政府主權基金、挪威央行等，近一年加碼金控的只有國泰金、元大金與新光金，永豐金持平。

台新投顧副總經理黃文清分析，以高股息為主要訴求與選股標準的ETF，因金控股具穩健特性、現金股息殖利率高、能見度佳等特性，成為配置重點族群之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 金控股 ETF

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