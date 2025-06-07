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0050納台光電、0056剔陽明！00713成最大贏家？網笑：怎麼買就這些

聯合新聞網／ 綜合報導
陽明、材料-KY遭0056剔除，台光電則從0056轉戰0050，網友笑稱「換0056幫00713抬轎，怎麼買就這些」，ETF成分股輪動再掀市場話題。圖／聯合報系資料照片
陽明、材料-KY遭0056剔除，台光電則從0056轉戰0050，網友笑稱「換0056幫00713抬轎，怎麼買就這些」，ETF成分股輪動再掀市場話題。圖／聯合報系資料照片

富時羅素最新公告，包含元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）在內多檔ETF追蹤指數即將進行成分股調整，6月20日交易結束後生效，0056則從6月23日至27日為期五天進行「過渡期調整」。

其中，0050納入台光電、剔除欣興；0056則新增凱基金、寶成、信邦、台新金、統一，剔除台光電、興富發、材料-KY、南亞與陽明，引發網友熱議。陽明連兩次進出ETF引爆爭議，有人直言「陽明要被賣了，0056開割」、「阿明準備被倒到媽都不認得」、「重演萬海悲劇」，還有人酸「買高賣低 被人算計好了」、「這次換56幫713抬轎，怎麼買就這些XD」。

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網友觀察台光電納入0050、從0056出清，質疑是「左手換右手」、「先放消息才吃（倒）貨？」而材料被剃除則引發一片譏諷：「材料說要做多的又全數下車惹」、「材料被同學會雞湯大戶高割離席」。

統一、寶成入列0056也讓食品概念股受到矚目：「食品股 統一 大成 加油！」、「今天剛入手統一 可以開噴了嗎」。但也有理性網友提醒「調整都只是一時的，到底是看多短？買股票只能放5天？」、「對股版來說5天算長期投資了」，凸顯ETF換股時點對短線交易者的心理影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成分股 ETF 00713元大台灣高息低波 0056元大高股息 0050元大台灣50

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