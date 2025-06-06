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歐洲央行再降息1碼 法人：國際資金新寵

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

歐洲央行（ＥＣＢ）八度降息，降息幅度一碼（○點二五個百分點），符合市場預期。值得注意的是，歐洲央行大幅下調明年通膨預期，有經濟學者預測歐洲央行七月的利率維持不變，而今年九月將是本輪降息循環的最後一次降息。法人認為，歐洲寬鬆的貨幣政策，可望成為國際資金新寵。

法人觀察全球股票型基金資金流向，已開發歐洲股票基金淨流入九點六五億美元成為主要市場之首，顯示國際資金對歐股後市轉趨正向，加上此次歐洲央行如預期持續推行寬鬆政策，歐元資產有望續受惠升值利多帶動，歐洲資產中長線吸引力升溫，在布局選擇上，可優先關注歐洲ＥＴＦ（指數型股票基金）。

富邦歐洲（○○七○九）經理人陳婉寧分析，儘管貿易政策的不確定性預計將在短期內壓抑企業投資與出口，但是歐洲各國政府持續增加國防與基礎建設投資，有望在中長期逐步支撐經濟成長。

法人指出，目前ＥＣＢ在通膨控管表現相當出色，即使下半年央行將從「連續降息」轉向邊走邊看策略，但整體金融環境維持寬鬆，且下半年仍有一至二碼的降息空間，現階段市場資金持續分散美國曝險，並轉進歐股，資金行情顯著，建議投資人持續以買黑不買紅，長線布局歐股。

陳婉寧指出，歐洲企業普遍具備合乎市場預期的配息能力，尤其是在評價面相對合理、資金面持續改善的情況下，有望提升報酬預期，建議投資人可透過ＥＴＦ基金分批布局歐洲市場，以參與後市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 通膨 ECB

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